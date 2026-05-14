Piragüismo
Carlos Arévalo se queda fuera de las finales en la Copa del Mundo de Brandenburgo
El palista betanceiro finalizó cuarto en el K1-200 y en el K4-500 y se quedó a centésimas de meterse en la lucha por las medallas | Competirá en las finales de consolación
Carlos Arévalo no podrá perseguir ninguna medalla en la cita de la Copa del Mundo que se celebra esta semana en Brandeburgo (Alemania). El palista betanceiro se quedó a las puertas de las finales tanto en su prueba individual, el K1-200, como en la de equipo, el K4-500. Participará en las finales B, pero no tendrá opción de pugnar por las preseas.
La cita en tierras germanas arrancó con solidez para Arévalo, que hace apenas unos días terminó sexto en la final de la Copa del Mundo de Szeged (Hungría). Firmó el segundo mejor tiempo de su manga clasificatoria en el K1-200, pero no pudo conseguir en las semifinales uno de los ocho mejores tiempos. Terminó cuarto en su prueba, con una marca de 37.61 segundos. Solo seis centésimas le privaron de luchar por los metales y le condenaron a disputar la final de consolación este sábado a las 13.05 horas.
Barco de equipo
Tampoco le fue mejor en el K4-500. El equipo español, que comparte con Adrián del Río, Álex Graneri y Rodrigo Germade, no pudo mejorar en Alemania el resultado escaso que firmó hace apenas unos días en Szeged. Volvió a quedarse fuera de la lucha por las preseas al no conseguir uno de los nueve huecos disponibles en la final.
Se quedó también con la miel en los labios al finalizar cuarto en su semifinal con un tiempo de 1:25.47, a apenas 25 centésimas del tercer puesto y del billete para la final. Al igual que la semana pasada, deberá contentarse con buscar el mejor puesto en la final B, que disputa este viernes desde las 13.30 horas.
- Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
- Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
- El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
- 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
- Álex Hernández, exjugador de baloncesto: «Dije ‘no’ a la primera llamada del Leyma, pero jugar en A Coruña ha sido la mejor decisión de mi vida»
- 75-74 | Crueldad máxima en el desastre del Leyma
- O Gran Camiño en A Coruña: Contrarreloj bajo la mirada de la Torre de Hércules
- El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'