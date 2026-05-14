Fabri Ciocale: "Me quedó la espinita de no haber podido ganar un título con el Liceo"

¿Cómo va la temporada en Lleida?

Estoy contento. Conseguí trabajo, que era uno de mis objetivos cuando salí de A Coruña. En lo personal me encuentro muy bien. En cuanto al hockey, creo que ha sido un año de altibajos, sobre todo, en lo grupal. Nos condicionó la regularidad. Ahora toca jugar contra el Liceo, que es el primero de la OK Liga, pero conseguimos un título. Siempre hay que verlo con perspectiva. A la larga, los títulos se cuentan con los dedos de una mano.

¿Ese título puede difuminar los momentos más bajos?

Sí, por eso uno le da valor cuanta más perspectiva le dé. No fuimos muy regulares, pero en la segunda parte de la temporada encontramos una forma de competir que nos favorece. Llegamos en un buen momento al play off, así que vamos con todo, con muchas ganas.

¿Le costó adaptarse al equipo y a la ciudad de Lleida?

Hay pros y contras. Uno siempre depende del entorno. Me encontré a gente joven, que me acogió muy bien. No tengo nada de lo que quejarme, todo lo contrario. Me gustaría haber sido un poco más regular. El primer año, de adaptación a una filosofía distinta, a veces te hace pecar y cometer errores que sabes que no puedes cometer. Quizá fue por ansiedad, pero creo que ahora estoy en un buen momento personal.

¿Qué objetivo se marcan en este final de temporada?

El objetivo es eliminar al que fue el mejor equipo de la temporada, el Liceo. Sabemos que es un complicado, pero podemos llegar a ponerles las cosas complicadas. Conociendo a los chicos de A Coruña, sabemos que van a respetar a todos los rivales. Nosotros sabemos que somos capaces de competir contra cualquiera que se nos ponga delante si hacemos el partido que tenemos que hacer.

La plantilla del Lleida celebra la conquista de la WSE Cup. / WSE

Ya compitieron contra el Liceo con ese reciente 5-6 en liga. ¿Se espera algo en la misma línea o la eliminatoria puede cambiar el contexto?

En el play off hay que ganarle dos partidos de tres al equipo que fue más regular en la liga. Fuera de mi etapa en Lleida, cuando estaba en el Liceo, nos pasó con el Barça. Jugamos dos finales contra ellos y no logramos sacarle ninguna victoria. Vencer al Liceo en tres partidos es muy difícil, pero estamos convencidos de que no es imposible. El último precedente nos da cierta perspectiva, pero todos los partidos empiezan de cero. Va a ser una eliminatoria larga. Ellos vienen de una temporada exigente a nivel físico y jugaron la Champions la semana pasada. Prefiero jugar más que entrenar, porque te da más ritmo, pero también te desgasta. Quizá eso pueda ser positivo para nosotros.

Antes de ese partido contra el Liceo cambiaron de entrenador. ¿Cómo vivieron esto y en qué ha cambiado la filosofía?

El segundo entrenador, conocíamos sus gustos y lo que te pide. Es un estilo más ofensivo, de hacer y recibir goles. Ya se vio contra el Liceo y el Reus. Tenemos que lastimar sin descuidarnos atrás. Esa es la parte que tenemos que aportar nosotros, no podemos cometer errores porque los jugadores del Liceo tienen muchísima calidad.

Reencuentro con el Liceo

¿Qué significa para usted jugar esta eliminatoria?

Siempre es lindo jugar contra amigos. Todo el mundo que practica hockey ve esto como un juego. El día en el que se convierte en tu trabajo, pasa a ser más presión que otra cosa. No me sentiría tan afortunado como lo soy disfrutando de este deporte desde que era pequeño. Jugar contra amigos hace que me pique de más. Aunque tenga todo el amor del mundo por el Liceo y A Coruña es otra casa para mí, quiero ganar. Lo afrontaré con una sonrisa y lo disfrutaré. Es una oportunidad para hacer historia con el Lleida, que nunca estuvo en unas semifinales de play off. Que sea contra el Liceo, es un extra. En verano, cuando me junte con mis amigos de allá, serán chistes y risas o un par de malas miradas (se ríe).

¿Intercambiaron mensajes esta semana o prefieren mantener las distancias?

Siempre estoy en contacto con ellos por otros motivos, no por el hockey. Nos preguntamos cómo estamos y nos mandamos tonterías, como amigos. Me gusta separar, evidentemente, pero dentro de la pista todos queremos ganar. Fuera, hay gente a la que le tengo un cariño enorme. Son muy importantes para mí y mantengo las relaciones porque son para siempre. Ya nos pegaremos solo durante los 50 minutos que nos tengamos que pegar.

Fabri Ciocale, ante Nico Ojeda en un Liceo-Lleida de la pasada temporada. / Carlos Pardellas

Nadie ha ganado en el Palacio de Riazor esta temporada. ¿Les motiva intentar ser los primeros?

Eso sería más histórico aún, entrando como octavos contra un equipo que no ha perdido en su casa. Si ganamos, podríamos cerrarlo en Lleida o llegar al tercer partido. Si ese es el caso, habría que ganar dos partidos en el Palacio. Nosotros estamos tranquilos, con confianza y queremos que llegue la eliminatoria. La cancha es la que habla.

El año pasado ya vivió una eliminatoria difícil entre Liceo y Lleida, del lado coruñés. ¿Espera algo similar en esta ocasión?

Esperemos que se ponga difícil, pero que se decante para nosotros (se ríe). El año pasado se decantó por detalles. El primer partido fue el que mejor jugamos, pero ellos estuvieron muy acertados. Nos habíamos mantenido arriba, con buenos goles, y nos empataron al final con un gol en cinco para cuatro. Los equipos son otros, Tombita y Nuno están en un lado y yo, en el otro. Aquel Lleida fue un poco más regular, con otra forma de jugar. Son casos distintos. Esperemos que sea una eliminatoria dura, porque es lo lindo del deporte.

¿Ha crecido como jugador durante este año?

No, yo creo que mantuve el mismo perfil. Soy más patinador. Quizá ahora soy un poco más defensivo porque tengo compañeros muy ofensivos. Me he adaptado a lo que hay y a lo que me piden.

Pasado, presente y futuro

¿Le quedó alguna espinita en A Coruña?

Me quedó la espinita de ganar un título. El de Liga, evidentemente, aunque es uno de los campeonatos más difíciles del mundo del hockey. Ganarle una liga y un play off al Barça es muy complicado. Jugar dos finales y no poder ganar ni un partido es algo que me quedó clavado. Después, habremos jugado seis finales o más. No ganamos ninguna, todas contra el Barça. También varias semifinales. Tampoco pudimos entrar en una final four de la Champions. Es una espina que tengo, pero nunca es tarde.

Las puertas del Liceo nunca se cierran.

Con lo pequeño que es el mundo del hockey y lo lindo que es jugar en esa ciudad, sería un tonto si hiciese eso. Tuve varias etapas y ya se han cerrado, pero me quedan cosas en la retina. Es un club hermoso. Ahora estoy centrado en lo que estoy centrado. El año que viene tengo un año más acá, afrontando los retos que tenemos, como la Continental, que sería hermoso jugar una final y ganarla, ni te cuento.

El Liceo quiere una caldera este sábado. ¿Qué espera del público?

No espero nada en particular. Que alienten a su equipo con respeto, como hacen siempre. Y, al acabar el partido, daré abrazos a alguno que otro que esté en la grada porque les tengo mucho cariño. Sé que no van a dejar dejado al equipo. No lo hicieron nunca y no lo van a hacer ahora. Nosotros tenemos que combatir contra todo eso para vencer al líder.

¿También le motiva como visitante?

Riazor no deja de ser una de las mejores pistas de Europa. Si está repleto, mejor todavía. Ojalá porque es algo muy bonito. Cualquier deportista lo anhela.