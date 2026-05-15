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El Básquet Coruña afronta el Campeonato de España cadete femenino

Se mide desde este domingo al Raca Granada, Spar Gran Canaria y Femení Sant Adrià en la fase de grupos | Necesita estar entre los tres mejores para pasar a octavos de final

Las jugadoras del Básquet Coruña cadete femenino, este jueves en la pista del Coliseum antes del Leyma-Menorca.

Las jugadoras del Básquet Coruña cadete femenino, este jueves en la pista del Coliseum antes del Leyma-Menorca. / Carlos Pardellas

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Básquet Coruña está pendiente del éxito del primer equipo, pero también tiene motivos para ilusionarse en su cantera. El cadete femenino del conjunto naranja, homenajeado antes del primer partido del play off de ascenso contra el Menorca, afronta desde este domingo el Campeonato de España sub 16, que se disputa en San Fernando (Cádiz).

El equipo coruñés disputará tres partidos en tres días consecutivos. Arranca este domingo (17.30 horas) contra el Raca Granada. El lunes (17.00 horas) se mide al Spar Gran Canaria, filial de un club que milita en la Liga Femenina Endesa. Terminará la primera fase el martes (17.30 horas) contra el Femení Sant Adrià.

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Las jugadoras naranjas, que accedieron a este Campeonato de España tras proclamarse subcampeonas de Galicia, necesitan clasificarse entre las tres primeras de su grupo para pasar a las eliminatorias de octavos de final. Si avanzan, podrían disputar la final el próximo sábado, 23 de mayo.

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