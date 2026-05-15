Hockey sobre patines
Compañía de María y Dominicos bajan el telón de la OK Plata en A Coruña
Se miden al Alpicat y al Vic en Elviña y Monte Alto, respectivamente
Los equipos coruñeses de la OK Plata masculina cierran la competición ante su gente. Compañía de María recibe en Elviña II al Alpicat para despedirse del curso con buen sabor de boca. El cuadro catalán, último clasificado y ya descendido, puso en problemas a los hombres de Álex Canosa en la primera vuelta (3-4), aunque regresaron a A Coruña con tres puntos y un triunfo que marcó el punto de inflexión para la resurrección de la escuadra de Riazor. Dominicos, por su parte, se enfrenta al Vic en Monte Alto, en un choque, a priori, más exigente frente a un rival que ha competido en la zona alta de la tabla durante toda la campaña. En el partido en Cataluña, eso sí, ganaron los coruñeses por 2-3. Ambos duelos se disputan a las 17.00 horas, pues la jornada se juega en horario unificado.
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