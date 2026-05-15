Piragüismo
El K4 500 de Carlos Arévalo se impone en la final de consolación de la Copa del Mundo de Alemania
El palista gallego disputa este sábado la final B individual en K1 200
A Coruña
No ha sido en la final que querían, pero es un primer puesto. El equipo español de K4 500, formado por el betanceiro Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, Adrián del Río y Álex Graneri venció en la final de consolación de la Copa del Mundo de Brandemburgo (Alemania), con un tiempo de 1:21.75. El conjunto nacional se quedó fuera de la final A, la que da acceso a las medallas y a los puntos para la clasificación olímpica por segunda semana consecutiva, tras el fiasco de Hungría.
En el apartado individual, Carlos Arévalo vuelve a competir este sábado, en la final B de K1 200 (13.05 horas).
- Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
- Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
- El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
- 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
- Álex Hernández, exjugador de baloncesto: «Dije ‘no’ a la primera llamada del Leyma, pero jugar en A Coruña ha sido la mejor decisión de mi vida»
- 75-74 | Crueldad máxima en el desastre del Leyma
- El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'
- Arde el ascenso a la ACB: las cuentas del Leyma Coruña para subir directo frente al Fibwi Palma