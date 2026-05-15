El K4 500 de Carlos Arévalo se impone en la final de consolación de la Copa del Mundo de Alemania

No ha sido en la final que querían, pero es un primer puesto. El equipo español de K4 500, formado por el betanceiro Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, Adrián del Río y Álex Graneri venció en la final de consolación de la Copa del Mundo de Brandemburgo (Alemania), con un tiempo de 1:21.75. El conjunto nacional se quedó fuera de la final A, la que da acceso a las medallas y a los puntos para la clasificación olímpica por segunda semana consecutiva, tras el fiasco de Hungría.

En el apartado individual, Carlos Arévalo vuelve a competir este sábado, en la final B de K1 200 (13.05 horas).