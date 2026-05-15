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Múltiples despedidas en un OAR que apunta a cambio de ciclo

Algunos de los pilares fundamentales del ascenso, como Alberto Roldán, Pepe Mora o Luisma de Goya, y otros de paso más breve, como Gabriel Navarro y Sergio Torío, emprenden nuevos retos profesionales lejos de A Coruña

Lusima de Goya celebra un gol con Alberto Roldán, con el 6, por delante.

Lusima de Goya celebra un gol con Alberto Roldán, con el 6, por delante. / Iago Lopez

Sara Gallego

A Coruña

El Attica 21 OAR se renueva. Al término de su primera temporada en la División de Honor Plata después de casi 20 años en Primera Estatal, el club coruñés se despide de ocho jugadores para iniciar un nuevo proyecto con caras nuevas y la ambición restaurada. Gabriel Navarro, Sergio Torío, Alberto Roldán, Pepe Mora, Beltrán Bedia, Luisma de Goya, Juanka Ortiz y Rodrigo Ortega no seguirán en la disciplina oarista y continuarán sus carreras deportivas en otros emplazamientos.

Bajas sensibles

Algunas de las salidas apuntan directamente al corazón de la grada de San Francisco Javier por ser considerados héroes del ascenso. Los centrales Beltrán Bedia y Alberto Roldán, el extremo Pepe Mora, el lateral Luisma de Goya y Juanka Ortiz, que defendió la camiseta oarista durante más de un lustro, se marchan de A Coruña idolatrados por la afición oarista.

Pabellón San Francisco Javier OAR-Puerto Sagunto

Juanka Ortiz pugna con un rival esta temporada. / Iago Lopez

Algunos, como Roldán, dejan un hueco difícil de cubrir en el apartado ofensivo coruñés (102 dianas en 28 encuentros esta temporada), mientras que otros, como De Goya u Ortiz, fueron perdiendo protagonismo paulatinamente en los planes de Nando González con respecto al curso anterior. El club indica que todos ellos "dejan huella" y "forman parte de la historia del OAR", al tiempo que les desea "toda la suerte del mundo" en sus nuevos retos profesionales.

Paso exprés, pero importante

Entre las múltiples despedidas, también hay jugadores que han militado apenas un curso en el OAR, pero cuya presencia ha sido determinante para firmar una temporada histórica. Gabriel Navarro aterrizó en A Coruña este verano, para ayudar al equipo en su regreso a Plata, y, sobre la pista, cumplió con creces. El lateral derecho, de 1,96 de altura y una potencia que marcó la diferencia en el costado derecho oarista, llegó tras ascender con el EÓN Horneo Alicante a Liga Asobal y no defraudó, con 128 goles en 30 partidos, el segundo máximo goleador de la entidad por detrás de Álex Chan (138).

OAR Anaitasuna

Gabriel Navarro, en un ataque frente al Anaitasuna en la última jornada en San Francisco Javier. / CARLOS PARDELLAS

Sergio Torío fue otra de las grandes apuestas de la dirección deportiva coruñesa una vez logrado el salto de categoría. El leonés llegó para reforzar el pivote y se consolidó en los planes de Nando González gracias, sobre todo, a su sangre fría en los momentos determinantes de los duelos. Rubricó 55 tantos.

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A Rodrigo Ortega no le dio tiempo de consolidarse. Llegó a finales de temporada para cubrir la baja por lesión de Rubén Sánchez, procedente del Balonmano Ingenio de Primera Nacional. Una apuesta arriesgada, desde una categoría inferior, que culminó con 10 goles en 9 duelos disputados.

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