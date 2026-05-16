0-1 | Pablo Martínez asesta el primer zarpazo del Atlético Arteixo al Estradense

El Atlético Arteixo está un pasito más cerca del sueño del ascenso a la Segunda RFEF. El equipo rojiblanco hizo los deberes y se impuso por la mínima al Estradense en la ida de las semifinales de la promoción. Se lleva una renta valiosa de cara al duelo de vuelta, que disputará la semana que viene en el Ponte dos Brozos. Al haber terminado tercero la liga, le sirve un empate en el global de la eliminatoria para avanzar a la final autonómica.

Los pupilos de Posi supieron mantener el tipo lejos de casa ante un Estradense que asumió los galones y el protagonismo delante de su público. Dominó la posesión y las ocasiones, pero no batió a Carlos García. La balanza se decantó a favor del Arteixo en el segundo acto. Rubo cazó un balón rechazado por el portero local y lo volvió a poner raso al área pequeña, desde donde Pablo Martínez lo mandó al fondo de la red. Los rojiblancos aguantaron el marcador para asegurarse una renta que vale oro. En la otra semifinal, el Racing Villalbés y el Compostela firmaron las tablas sin goles (0-0).