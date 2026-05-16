3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga

No se esperaba un cara a cara dócil entre el Liceo y el Lleida en el pistoletazo de salida del play off de la OK Liga y no lo fue. Coruñeses y catalanes se batieron en duelo con los sticks en alto para librar la primera de las batallas en la carrera por el título, en la que la escuadra local se impuso por la mínima (3-2) para dar el primer paso hacia el objetivo final.

Dos minutos tardó el Liceo en desbloquear la eliminatoria, el tiempo que le llevó a Nuno Paiva culminar una posesión larga tras el tanteo inicial. Con el 1-0, el Lleida tuvo que desperezarse a marchas forzadas. Como si los hubiesen despertado con un jarro de agua fría, los hombres de David Carrasco dieron un paso adelante, probaron a Blai Roca en un par de ocasiones y, a la tercera, Sebas Moncusí acertó con el tanto del empate (1-1). Cinco minutos y vuelta a empezar. El Liceo pulsó pausa y asumió el control.

Nuno Paiva ejecuta el lanzamiento del primer tanto del Liceo. / CARLOS PARDELLAS

El cuadro liceísta tejía cada acción con mimo y paciencia, sin prisa, pero sin pausa. A la espera de un resquicio, un desliz o un chispazo que decantase la balanza de nuevo. Era el momento de los genios. Y apareció Bruno Saavedra. El compostelano convirtió su stick en varita y derribó las barreras visitantes con un golazo que hizo temblar las paredes del Palacio de los Deportes de Riazor (2-1). Xaus, Jacobo y el propio Saavedra, que mandó la bola al larguero, pudieron firmar el tercero y Riazor reclamó penalti en un ataque en el que Dava Torres fue arrollado cuando se plantaba solo ante el portero catalán. No fue señalado y el choque se marchó a la caseta con ventaja mínima para los pupilos de Juan Copa.

Bruno y Blai, la 'doble B' que sella la victoria

El Liceo tampoco se demoró en el segundo acto y repartió alegrías pronto. En el primer minuto de la reanudación, Bruno Saavedra volvió a encontrar las costuras de la defensa del Lleida y puso el 3-1 que cambió, una vez más, el guion del encuentro. El equipo de Carrasco pasó a la ofensiva con el marcador cuesta arriba. Blai mantuvo el cerrojo con las manos, con las guardas y hasta con el estómago, incluida una directa a Martí Gabarró tras la décima falta colegial. El meta verdiblanco tuvo que marcharse al banquillo poco después, tras ver una tarjeta azul en un penalti sobre Fabri Ciocaley su posterior protesta. Martín Rodríguez saltó a la pista y frustró dos veces a Moncusí, en el primer lanzamiento y en la repetición por orden arbitral. El artillero del Lleida encontró el hueco poco después para hacer el 3-2 en superioridad, pero, para entonces, la grada de Riazor ya estaba en llamas. Y cuando el Palacio aprieta, el Liceo vuela.

Javi Sánchez salvó in extremis dos acciones de Jacobo y Dava, mientras que el palo repelió una jugada individual de Xaus. Roca sacó con la cara la ocasión más clara del combinado visitante y el reloj entró en los cinco minutos finales con las pulsaciones al máximo. Sánchez, de nuevo, desbarató los planes de Bruno Saavedra con una ágil estirada y Carrasco metió a cinco jugadores de pista para asediar la meta local. Blai Roca, con una última parada imperial, y sus guardianes resistieron, defendieron y conservaron el primer triunfo de lo que esperan que sea un largo recorrido hacia el título. El próximo sábado, a las 18.00 horas, segundo asalto en el Onze de Setembre.