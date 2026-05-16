Cal y arena para Dominicos y Compañía en la última jornada de OK Plata

El Dominicos y el Compañía de María terminaron la liga en OK Plata con resultados dispares y sin nada en juego en la última jornada. El conjunto de la Ciudad Vieja venció (4-2) en Monte Alto al Vic, rival con el que rivalizó en la parte alta de la tabla en la primera vuelta. Un hat trick de Gonzalo Varela y un tanto de Pedro García encarrilaron el duelo.

Los de Riazor, por su parte, cayeron 3-5 ante el Alpicat en Elviña II. Los tantos de Ignacio Buruaga y Hugo Mareque no evitaron la derrota ante un rival que, pese a vencer, no pudo evitar el descenso a la Liga Nacional Catalana.

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Balance de temporada

Ambos conjuntos coruñeses continuarán el próximo curso en OK Plata. El Dominicos cierra el curso sexto con 31 puntos tras coquetear en una fase de la competición con los equipos punteros del grupo. El Compañía, por su parte, termina décimo, con cinco puntos de margen sobre el colista.