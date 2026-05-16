Carles Marco, entrenador del Leyma: "Caio Pacheco es duda para el segundo partido"

Carles Marco no baja la guardia antes del segundo asalto que el Leyma Coruña afronta este domingo (20.00 horas) contra el Menorca en el play off de ascenso a la Liga ACB. Los naranjas tienen en el bolsillo el primer triunfo, que cosecharon este jueves, pero no quieren subestimar a un rival que volvió a dar guerra hasta que agotó la gasolina en el último cuarto. "Nosotros somos muy competitivos, como ellos. Es cierto que hay un momento en el que metemos una marcha más, pero eso tenemos que hacerlo desde el inicio, durante los 40 minutos", alienta el técnico catalán a sus jugadores.

El equipo coruñés encara el segundo con incertidumbre. "Caio Pacheco es duda. Se llevó un golpe en un dedo del pie al final del partido. Está dolorido y veremos si puede jugar mañana", explicó Carles Marco. Por el resto, confía en las sesiones regenerativas de estos dos días para llegar frescos a otro duelo trascendental para acercarse a la final four.

A eso ayuda el reparto equitativo de minutos en el primer choque. Mientras que Menorca cargó a varios jugadores en torno y por encima de los 30 minutos en pista, el Leyma logró balancear mejor su rotación, algo que ya forma parte de su filosofía. "Intentamos que los jugadores puedan estar en la pista al 200%. Para eso, es difícil que aguanten un cuarto entero. Aunque ahora no hay rotaciones tan rápidas, el que más jugó fueron 21 minutos porque el desgaste al ir a tope es importante" reconoció, que muestra su confianza en todos los integrantes del plantel.

Prohibido confiarse

Marco no se aparte de la norma de que el partido más relevante es el próximo: "el primero ya lo tenemos. En este tenemos que salir a tope. Espero que nuestra gente nos ayude en los momentos difíciles, que los habrá". Para minimizar esas fases complicadas, la estrategia pasa por la defensa. "Ellos tienen muchos jugadores con talento. Zurbriggen es el guía desde que está en el equipo. Asume galones, dirige, anota y defiende. Es muy completo. Si podemos defenderle y que su aportación sea menor, tenemos muchas más posibilidades de ganar", analizó. "No estuvimos bien en ataque, nada fluidos, hasta algún chispazo que nos dio la ventaja, pero estuvimos consistentes en defensa con muchos jugadores", añadió sobre el resto de focos de peligro.

El entrenador asume que la manta no puede taparlo todo y que toca priorizar para, sobre todo, dificultar las opciones de tiro del rival, ante de sus actores principales, como de los secundarios. "Defendemos a todos por cuestión de equipo, pero a veces tienes que apostar por alguna cosa", señaló, sin desvelar cuál será su prioridad defensiva en el duelo de este domingo.

Marco elogió, también, el aporte de los pívots del Leyma en los últimos encuentros, en los que han sido más protagonistas. "Los cincos han sido vitales desde el inicio hasta ahora. Mus Barro llegó un poco más tarde, pero se ha incorporado a la causa y necesitamos su mejor versión con intangibles que a veces no se ven. En muchos partidos no intervienen porque nuestros exteriores tienen mucho el balón, pero sin ellos somos un peor equipo", valoró.