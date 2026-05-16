Leyma-Menorca: Segundo asalto para asomarse a la 'final four'

El Leyma Coruña ya dio el pasado jueves el primero de los cinco pasos que necesita para regresar a la Liga ACB. Este domingo (20.00 horas) busca consolidar su rumbo en el segundo enfrentamiento contra un Hestia Menorca que seguirá sin ser un rival asequible. Los naranjas aspiran a hacer doblete en el Coliseum, conservar el factor cancha y dejar la eliminatoria de cara para poder resolverla la semana que viene en tierras baleares. Antes de anticipar acontecimientos, los pupilos de Carles Marco saben que tendrán que volver a ofrecer su versión más competitiva y, sobre todo, encontrar la manera de llevar el partido a su terreno. Costó hacerlo en el primer asalto. Tocará seguir picando piedra en el segundo.

No hay duelo más importante que el siguiente, sin atender a la pista o al número de la eliminatoria. Con esa mentalidad encara Carles Marco el segundo encuentro de una ronda en la que ya tiene un punto a buen recaudo. Necesita otros dos para pasar a la final four, que disputará en el Coliseum. Precisamente en el multiusos, con toda la marea naranja animando en la grada, busca dar una nueva zancada con la que confirmar sensaciones y pulir imperfecciones en el juego.

Las victorias en esta fase de la temporada ya se conjugan con el estado físico y mental de los jugadores. El equipo naranja recuperó en los dos días posteriores al primer duelo, pero llega al segundo con la duda de Caio Pacheco. Sufrió un golpe en un dedo del pie al final del primer partido y la evolución de las molestias determinará si puede entrar en la convocatoria. Si se queda fuera, la alternativa en la lista pasa por el vinculado del Xiria, Carlos Varela.

Físico, ritmo y defensa

Fe plena en todos los jugadores disponibles y en el reparto equitativo de minutos en el primer partido. Todo cuenta en estos momentos. Mientras que el Hestia Menorca cargó a jugadores capitales como Spencer Littleson, Adams Sola o Edgar Vicedo, que rozaron o superaron la media hora dentro de la pista, los naranjas pudieron distribuir mejor su rotación.

Paul Jorgensen tira por encima del punteo de Littleson. / Carlos Pardellas

El camino hacia la final four pasa por el físico y, también, por la capacidad de reacción y adaptación. El Leyma no se sintió cómodo durante tres cuartos frente al Menorca. Tampoco lo había hecho en el duelo de la fase regular, hace poco más de dos semanas. En ambos, la moneda salió cruz a pesar de que los baleares cambiaron su estrategia defensiva para cortocircuitar el elevado ritmo de juego del equipo coruñés. Imponer la dinámica de ida y vuelta, rebotear y salir disparado hacia el aro contrario y quebrar la organización defensiva rival serán factores fundamentales para allanar el camino.

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La defensa, que ya en el primer asalto ató en corto a Zurbriggen y a Littleson, deberá mantener los ojos pendientes de ellos sin descuidar las aportaciones de hombres secundarios como Jalen Cone o Jaume Lobo. Nico Galette, Víctor Arteaga o Emmanuel Wembi redoblarán esfuerzos y vigilancias en la pintura para oponer resistencia ante el recital que dieron los pívots del Leyma hace apenas tres días. Muchos frentes dentro de una misma batalla, pero, si el Leyma logra dominarlos, tendrá mucho ganado para dar otro paso más hacia la final four.