El Salvador-CRAT: La liga en juego con los deberes aprendidos

Las trayectorias del CRAT Rialta y El Salvador Colina Clínic vuelven a cruzarse. Justo un mes después de medirse en las semifinales de la Copa de la Reina, de nuevo el rugby y la penúltima ronda de la lucha por un título los enfrentan en el sprint final de la temporada. La escuadra de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime visita este domingo el Pepe Rojo (12.30 horas) para desafiar al gran favorito en las semifinales del play off de la Liga Iberdrola. A priori, la ventaja de campo supone un aliciente para el cuadro vallisoletano, pero las coruñesas ya conocen la receta del éxito tras doblegarlas, por sorpresa, en el torneo del KO.

Aquel partido en Elviña fue un soplo de aire fresco para un CRAT que en las últimas campañas ha mirado más hacia el descenso que hacia los títulos. En una recta final agónica en la liga regular, el conjunto gallego se aprovechó de una carambola para pasar de salvarse por los pelos en la última jornada a asaltar la cuarta posición para volver al Olimpo del rugby español. «Tenemos que creernos que podemos estar ahí, aunque la temporada no haya sido como nosotras queríamos. La realidad es que podemos competir contra los equipos grandes de la categoría y debemos confiar en nosotras, darnos ese lugar que nos merecemos y confiar de verdad que no somos inferiores a las que tenemos delante», indicaba Maica Martí esta semana en LA OPINIÓN. Sobre el partido de este domingo, la valenciana aseguraba ser consciente de que «cambia el contexto», pero no descartó las opciones de su equipo: «Ya sabemos que no son invencibles, pero también somos conscientes de que habrá que trabajar mucho más».

Jugar fuera de casa condiciona pero, si encima es en el campo del rival a batir, la dificultad se multiplica. El Chami recupera efectivos con respecto al último duelo frente a la escuadra gallega, pues en abril tuvo a muchas de sus piezas más determinantes concentradas con sus respectivas selecciones nacionales. En Valladolid, además, quieren revalidar el título que ya levantaron el año pasado y culminar una temporada hasta el momento impoluta en el torneo regular: 14 partidos y 14 triunfos incontestables. En los duelos directos, El Salvador se impuso 43-17 en el Pepe Rojo y 14-46 en Elviña.

El combinado más fiable del país frente a la sorpresa del play off. Vida extra para un CRAT sin nada que perder y con la lección aprendida en busca de reventar los pronósticos de una liga en la que quiere volver a ser grande.