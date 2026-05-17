71-7 | Severo castigo de El Salvador a un CRAT con más voluntad que eficacia

Quiso el CRAT Rialta, pero no pudo con el Colina Clínic El Salvador. El cuadro coruñés empezó con fuerza y acabó sucumbiendo a la pólvora y el poderío físico de las vallisoletanas en las semifinales del play off de la Liga Iberdrola. Cierra la campaña con una derrota amarga (71-7), aunque entre los mejores equipos de España.

El partido comenzó con los dos conjuntos decididos a golpear primero. Bingbing Vergara, la gran protagonista del choque, rompió a la defensa coruñesa con una veloz carrera para inaugurar el luminoso antes de los cinco minutos. Ella misma convirtió la correspondiente patada. No se quedó de brazos cruzados la escuadra de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny, que se encomendó a Chía Alfaro para equilibrar la balanza. La chilena culminó una trabajada jugada colectiva lanzándose sobre la línea de marca para ensayar y, justo después, también transformó para poner el 7-7. La reacción del Chami no se hizo esperar y Matilda Toca firmó un ensayo de ruptura que Vergara amplió enviando el oval entre los palos (14-7). Tan solo habían transcurrido quince minutos.

Tras el inicio frenético, las pulsaciones bajaron. El CRAT supo esperar y se centró en defender, robar y correr, pero le faltó precisión en los pases para hilar jugadas peligrosas. Y el que perdona, en un contexto tan igualado como unas semifinales de la Liga Iberdrola, lo termina pagando. El Salvador dio un paso adelante e inclinó la balanza a su favor en el tramo final del primer tiempo. Varios errores en las melés coruñesas le otorgaron al gran favorito al título un par de vidas extra que no desaprovechó. María Miguel, Carla Villegas y Kiara Espósito, ya con el tiempo cumplido, enviaron el duelo al vestuario con 31-7.

Duro correctivo en la segunda mitad

Poco varió tras pasar por la caseta. Sidorela Bracic ensayó antes de los diez minutos de reanudación (36-7) y el CRAT, impotente, trató de defenderse como pudo. Frente a la mejor delantera del país, solo quedaba resistir y remar para salvar el orgullo. El ritmo bajó considerablemente entre tirones, intervenciones médicas y golpes. Tecla Masoko derribó la solidez visitante a base de potencia y velocidad para el séptimo ensayo local, mientras Vergara, a lo suyo, transformó su cuarta patada de la mañana (43-7). La propia Vergara hizo sangre en la acción posterior, con un sombrerito sobre su marcadora para que Toca posase el oval tras la línea. Bingbing volvió a transformar para alcanzar la media centena.

El Salvador, con el pase a la final en el bolsillo, cambió a toda la primera línea para refrescar las piernas. Pero Vergara continuó sobre el césped y volvió a machacar a las gallegas con un ensayo de pillería y una certera patada entre palos (57-7). Con el CRAT rendido, al Chami todavía le dio tiempo de abrir brecha hasta el 71-7 y empezar a pensar en la final del próximo fin de semana ante el Majadahonda. Las coruñesas, tras un curso exigente en lo mental y lo físico, ya esperan a la próxima temporada.