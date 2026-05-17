81-76 | El Coliseum rescata la gallardía del Leyma

Para jugar en la Liga ACB hace falta saber sufrir. Y el Leyma Coruña, que en ningún momento prometió palizas por costumbre a su afición, tuvo que sudar la gota gorda para hacerse con el segundo triunfo en su camino por el play off de ascenso hacia la máxima categoría. Venció 81-76 al Hestia Menorca en un duelo dificilísimo. Por la intensidad y la lectura de juego de los baleares. Por los errores propios de los naranjas, fallones en el tiro exterior y poco reconocibles en el rebote, y por el inconsistente criterio arbitral en la segunda parte. La garra, la gran seña de identidad de la plantilla de Carles Marco, y el calor de una afición que también gana partidos, sirvieron para llevar el barco a buen puerto en el último cuarto.

Se conocen como dos gotas de agua tras cuatro partidos en menos de doce meses. Y, sin embargo, Leyma y Menorca todavía no tienen claro cuál de sus dos filosofías impera. Los naranjas salieron fuertes en ataque, beneficiados por un posteo y dos triplazos de Micovic. Aprovecharon sus escasas oportunidades de correr y atacar el aro para establecer el 13-6 desde el tiro libre.

El pan de cada día de los coruñeses es el rebote. Y el Menorca, que se quedó con todas las rebanadas en su propio aro, encontró la manera de aferrarse a la eliminatoria al adueñarse, también, de la pintura naranja. Fue imposible para los hombres de Carles Marco hacerse con segundas oportunidades y evitar las de los adversarios, que gracias a Zurbriggen, Littleson y Schott cerraron el primer cuarto con ventaja (20-23).

Tocaba atajar los problemas de uno en uno. No apareció el acierto en el triple, pero poco a poco se mejoró el rendimiento en las capturas. La defensa logró bloquear a los exteriores mahoneses y elevar, así, la moral de una tropa que volvió a tomar el mando gracias a Diop, Cuevas y Jacobo Díaz (18-25). Javi Zamora cortó la dinámica con un tiempo muerto y el Menorca se benefició de varios errores no forzados de los hombres de naranja para hacer buenos los tiros de Adams Sola. Zurbriggen, mucho más liberado que en el primer partido, Jaume Lobo y Jalen Cone, a triplazos, elevaron ligeramente las diferencias antes del descanso.

Segunda parte

No dejó de explotar sus virtudes un Menorca que amenazó con romper el partido a su favor nada más iniciar el tercer parcial. Sola y Zurbriggen pusieron contra las cuerdas a un Leyma al que no le entraban los triples y que sufría para corregir en las pocas segundas oportunidades que conseguía. Tocó tirar de garra, coraje y una pizca de fortuna, la que acompañó a Cremo, Díaz y Jorgensen para liderar un parcial con el que volver a empatar 50-50. Varios fallos sensibles de Thiam o Pacheco y el criterio de los árbitros con algunos contactos permitieron a los mahoneses llegar 55-58 a los diez últimos minutos.

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Un triple de Dídac Cuevas estuvo a punto de enchufar a un Leyma que seguía frustrado por las decisiones arbitrales y que se vio 60-66 a siete minutos del final. Carles Marco paró el reloj para que Cremo y Micovic, desde la misma esquina, insuflasen esperanza (66-66) en dos ataques consecutivos. Una inofensiva falta en ataque de Galette destapó la olla de un Coliseum en ebullición. Celebró los triplazos y las asistencias imposibles de Cuevas, que encontró a Jacobo Díaz para asegurar medio triunfo (77-74). Solo quedó amarrarlo en las últimas posesiones sin bajar la guardia (81-76). Final feliz en una tarde en la que la garra le dio otro triunfo al Leyma. Uno más, en Mahón a poder ser, y la final four le esperará en casa.