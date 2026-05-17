Villares: «Nunca en mi vida había pensado en vivir algo así»

Acalambrado, pero sin palabras para expresar con claridad las emociones que vivió en un día en el que 30.000 personas le ovacionaron por sus 200 partidos con la camiseta del Deportivo. Así terminó Diego Villares el duelo contra el Andorra. El capitán, que está en el primer equipo desde el ecuador de la primera temporada en Segunda B, está a solo una victoria de celebrar el regreso del equipo herculino a la máxima categoría. «Nunca en mi vida había pensado que podría vivir algo así. Falta culminarlo, pero aquí ha pasado de todo, bueno y malo, y sería muy bonito cerrarlo de esta forma», comentó.

«Alegría comedida, pero alegría al fin y al cabo», reflexionó en la zona mista. «Estamos a una victoria. Sabemos que la gente nos da un plus y les necesitamos en este final de temporada, porque a todos se nos hace un poco largo. Estaremos muy bien acompañados», apuntó, sobre la importancia de la afición ayer y en la gran final por el ascenso del próximo domingo en Valladolid.

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Fue un duelo de sobreponerse al dominio inicial de Andorra, ajustar por dentro y remontar. «Fuimos claros merecedores de la victoria», destacó Villares. El capitán no olvidó otros triunfos tardíos como los de León o Ceuta. Cree que es una seña de identidad de un equipo que nunca se rinde: «Empujamos hasta que pita el árbitro y eso da sus frutos».