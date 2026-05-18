El Club Halterofilia Coruña cosecha éxitos en el nacional Sub 17

El Club Halterofilia Coruña regresó del Campeonato de España Sub 17 cargado de éxitos. Con un total de cinco levantadores (dos en categoría masculina y tres en femenina), Yokeiry Rodríguez fue el gran nombre propio del fin de semana en Alcañíz (Teruel), con tres oros en la categoría +77 kilos. Más allá de ella, su compañero Diego Martínez alcanzó el podio en la modalidad de arrancada en +56 kilos. También participaron Camino Coira, Inaya Carrillo y Luis Álvarez.