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El Club Halterofilia Coruña cosecha éxitos en el nacional Sub 17

Yokeiry Rodríguez se proclamó triple campeona de España

Yokeiry Rodríguez, en el podio.

Yokeiry Rodríguez, en el podio. / LOC

RAC

A Coruña

El Club Halterofilia Coruña regresó del Campeonato de España Sub 17 cargado de éxitos. Con un total de cinco levantadores (dos en categoría masculina y tres en femenina), Yokeiry Rodríguez fue el gran nombre propio del fin de semana en Alcañíz (Teruel), con tres oros en la categoría +77 kilos. Más allá de ella, su compañero Diego Martínez alcanzó el podio en la modalidad de arrancada en +56 kilos. También participaron Camino Coira, Inaya Carrillo y Luis Álvarez.

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