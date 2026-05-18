Halterofilia
El Club Halterofilia Coruña cosecha éxitos en el nacional Sub 17
Yokeiry Rodríguez se proclamó triple campeona de España
A Coruña
El Club Halterofilia Coruña regresó del Campeonato de España Sub 17 cargado de éxitos. Con un total de cinco levantadores (dos en categoría masculina y tres en femenina), Yokeiry Rodríguez fue el gran nombre propio del fin de semana en Alcañíz (Teruel), con tres oros en la categoría +77 kilos. Más allá de ella, su compañero Diego Martínez alcanzó el podio en la modalidad de arrancada en +56 kilos. También participaron Camino Coira, Inaya Carrillo y Luis Álvarez.
- Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
- Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
- El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
- 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
- Álex Hernández, exjugador de baloncesto: «Dije ‘no’ a la primera llamada del Leyma, pero jugar en A Coruña ha sido la mejor decisión de mi vida»
- 75-74 | Crueldad máxima en el desastre del Leyma
- El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'
- Arde el ascenso a la ACB: las cuentas del Leyma Coruña para subir directo frente al Fibwi Palma