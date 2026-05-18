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Piragüismo

Doble podio para Bolboretas en la Copa de España de Castrelo de Miño

El equipo de Bolboretas celebra su éxito en Ourense.

El equipo de Bolboretas celebra su éxito en Ourense. / LOC

RAC

A Coruña

Fin de semana dulce para la Asociación Deportiva y Cultural Bolboretas en la Copa de España de Barco Dragón celebrada en Castrelo de Miño (Ourense). La entidad coruñesa se subió al podio en dos ocasiones para culminar con recompensa deportiva un gran fin de semana de competición.

Bolboretas cosechó una medalla de plata en el Open PD3 500 metros, donde cruzó la meta con un tiempo de 02:45,30 minutos, en una regata muy disputada en la que solo llegó nueve segundos por detrás del Club Piragüismo Ciudad de Lugo, que fue primero. Y repitió éxito, aunque con un bronce, en la prueba de 200 metros, más corta y exigente. Ahí, la escuadra coruñesa alcanzó la tercera plaza al detener el crono en 01:04,07 tras un ajustado final en el que terminó a solo cuatro segundos del oro. El Ciudad de Lugo repitió primera posición y el Club Piragüismo Extremadura ocupó la segunda

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