El OAR va «muy en serio» a por la Liga Asobal: «Seremos un equipo puntero»

«El proyecto del OAR va muy, muy en serio, y el año que viene seremos un equipo puntero en la División de Honor Plata». El Attica 21 OAR ya mira hacia delante. La entidad coruñesa todavía está barriendo el confeti de la celebración de su primer año en la División de Honor Plata tras 17 temporadas de espera, pero ya trabaja a destajo para cerrar, cuanto antes, los flecos de la próxima campaña. Su presidente, Carlos Resch, saborea las mieles de un regreso exitoso, en el que el cuadro que dirige Nando González terminó octavo, pero aspiró a jugar el play off de la Liga Asobal hasta la penúltima jornada. Un balance «positivo» que, no obstante, dejó al club con ganas de más. «Tuvimos la posibilidad de quedar entre los cinco primeros y luchar por la Asobal, pero no pudo ser. Por tanto, sabor dulce [por lograr la permanencia con holgura], sí, aunque también un poco agrio al final. Queríamos llegar ahí y no llegamos. Era ambicioso tratar de jugar una fase de ascenso en el primer año en una nueva categoría, pero nos hacía ilusión», admite Resch.

El OAR fue la revelación en su reencuentro con el segundo escalón del balonmano nacional. Empezó con fuerza, tumbando a varios gigantes de la competición y sin miedo a nadie. Dio un par de sustos y se asentó en la zona alta de la tabla con un bagaje de 18 puntos en la primera vuelta que lo convirtieron en el equipo de moda de la División de Honor Plata. En el segundo tramo de la competición, sin embargo, le costó más. Las bajas (sobre todo las de Álex Chan, Alberto Roldán o la de Rubén Sánchez, que tuvo que ser operado de la rodilla) y la «relajación» condicionaron el rendimiento de una escuadra que, pese a todo, firmó quince puntos y luchó por entrar en el top 5 hasta el final.

Diogo de Freitas pugna con la zaga del Zaragoza en San Francisco Javier. / CARLOS PARDELLAS

Para Carlos Resch, hubo tres partidos que condicionaron las posibilidades de play off del equipo oarista: el del Ibiza a domicilio y los del FC Barcelona y el Zaragoza en A Coruña. «En Ibiza hicimos un partido muy malo, bajamos los brazos; en casa, contra el Barça, perdimos de tres al final, pero llegamos a ir cayendo de 12 goles; y el del Zaragoza, que también perdemos aquí por once puntos, fue terrible, no estuvimos a buen nivel. Esas tres desconexiones no nos dieron la posibilidad de terminar entre los cinco primeros», apuntó. Resch recalca que, de 30 jornadas disputadas, el OAR «compitió en 25», pero los despistes puntuales lastraron su lucha por la liga Asobal.

Deberes por hacer

Después del año de la sorpresa, debe llegar el de la consolidación. «Pretendemos dar un saltito en cuanto a las posibilidades deportivas y aspirar a quedar entre los ocho mejores. Si, como consecuencia de eso, entramos en el top 5, mejor, lo celebraremos. Y ya si quedamos primeros y ascendemos directos, perfecto», bromea Carlos Resch, aunque, antes de fijar metas, prefiere esperar a tener atadas a todas las incorporaciones del próximo curso, que serán anunciadas en las próximas semanas.

Lo que sí ya se ha comunicado de manera pública son las bajas, con hasta ocho jugadores abandonando la entidad: Gabriel Navarro, Sergio Torío, Alberto Roldán, Pepe Mora, Beltrán Bedia, Luisma de Goya, Juanka Ortiz y Rodrigo Ortega. Ocho salidas, más o menos sensibles, que darán paso a savia nueva que refresque la ambición de la plantilla. «Salvo un par de jugadores, que ya habían fichado por otros equipos, todos querían seguir. Pepe, por ejemplo, estaba muy implicado porque entrenaba en la base desde el principio y tiene un arraigo muy grande aquí. Y Lusima es un jugador muy especial, porque en el play off de ascenso, en el partido decisivo ante el Zaragoza, marcó el gol que nos permitió seguir adelante. Pero, si no encajan deportivamente en el equipo, no pueden seguir en el club», explica el presidente.

Gabriel Navarro, una de las bajas del OAR para el próximo curso, prepara un lanzamiento. / CASTELEIRO

Otras vías de crecimiento

Pese a que ha celebrado muchas victorias sobre la pista, el triunfo más dulce del OAR en la presente campaña no ha tenido que ver con el apartado deportivo: «Lo más importante de este año ha sido el crecimiento social del club. Hemos tenido un seguimiento muy grande y una consolidación en medios de comunicación y redes sociales buenísima. Y, además, el trabajo de formación en la cantera ha sido enorme. Tenemos unos patrocinadores muy comprometidos y eso nos permite invertir donde tenemos que invertir y consolidar el proyecto desde abajo».

El único pero es San Francisco Javier, que se queda pequeño. «Condiciona un poco nuestro crecimiento, porque en ese pabellón, por ejemplo, no podemos jugar en Asobal. Estamos intentando trabajar con el Concello para conseguir alguna instalación más grande», apunta el presidente, que señala que esta campaña han llegado a albergar en torno a 400 espectadores en su pista habitual.