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Baloncesto | Primera FEB

Caio Pacheco, MVP de la temporada regular del Leyma: "El viernes podré ser el de siempre en la pista"

El base brasileño, sobre el tercer duelo del 'play off' contra el Menorca: "para nosotros es un partido muy importe; para ellos, es a vida o muerte"

Caio Pacheco posa con su galardón en la pista del Coliseum.

Caio Pacheco posa con su galardón en la pista del Coliseum. / BC

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Caio Pacheco recibió este miércoles el premio al mejor jugador Estrella Galicia de la temporada en la plantilla de Leyma Coruña. El jugador brasileño, elegido el MVP de los meses de diciembre y abril y nominado en otras cinco ocasiones, recibió un galardón individual que él extiende a todos sus compañeros. "Estoy contento, porque el premio valora el trabajo que hago todos los días, pero somos un equipo muy coral. Cualquier otro que lo recibiese también lo merecería", reconoció con humildad.

Fue un curso en el que el base de Río Claro tuvo que sobreponerse a problemas físicos, sobre todo, en el inicio de la competición. "La lesión me incomodó. Estuve jugando dolorido un buen tiempo, pero esto demuestra que pude darle la vuelta y recuperarme. Estoy agradecido al cuerpo médico por, que sin ellos, la temporada no hubiera sido tan buena", resaltó.

Visita a Menorca

El base recibió un golpe duro en el primer partido del play off contra el Menorca y forzó para poder ayudar al equipo en el segundo. "Voy mejor. Del jueves al domingo estaba en una fase aguda y todavía me dolía bastante. Ayudé como pude y, lo más importante es que sacamos la victoria. El viernes estaré más cómodo y podré ser el Caio de siempre en la cancha", pronostica.

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Pacheco sabe que el objetivo en Mahón es ganar el tercer partido para liquidar la serie. Sin embargo, no será tarea fácil. "Este va a ser el sexto partido contra ellos, llega un momento en el que los equipos ya sabe cómo jugar", resalta. Es consciente de las dificultades que creó el Menorca en el último duelo y no rebajará la dificultad en su pista: "para nosotros es un partido muy importe; para ellos, es a vida o muerte".

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