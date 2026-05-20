Carles Marco: "No vamos a ganar el tercer partido sin sufrimiento"

Carles Marco se mantiene fiel a la filosofía del partido a partido para encarar con el Leyma Coruña el tercer asalto de los cuartos de final del play off de ascenso a la Liga ACB. El equipo naranja visita este viernes (20.00 horas) la pista del Hestia Menorca con la posibilidad de finiquitar la serie y no tener que esperar a un cuarto partido, que se disputaría, también en Mahón, o a un hipotético quinto duelo, que sería en el Coliseum. "No vamos a ganar un tercer partido sin sufrimiento y sin hacer las cosas muy bien", advirtió el técnico catalán este miércoles en la sala de prensa del multiusos.

El equipo coruñés se ha enfocado en mantener el buen estado físico de la plantilla en los cuatro días de margen entre los duelos de la eliminatoria. "Caio Pacheco va mejor de lo que nos esperábamos, está entrenando con normalidad. Aún falta el entrenamiento de este jueves y el viaje, pero espero que estemos en perfectas condiciones", avanzó Carles Marco.

El tercer partido ante el Menorca

El de Badalona es consciente de que un triunfo más meterá al Leyma en la final four, que acogerá en A Coruña en caso de clasificarse. Sin embargo, no vende la piel del oso antes de cazarlo. "Va a ser dificilísimo. Habrá un gran ambiente. Es una cancha difícil y ellos son muy buenos, estuvieron a punto de ganarnos en el Coliseum. Ojalá compitamos y podamos ganar para dejar la serie lista, pero cada partido es una historia", reflexionó.

Es el quinto choque entre Leyma y Menorca este curso, el cuarto en apenas en mes y el tercero en una serie muy reñida durante gran parte de los minutos. "Es una cuestión de ritmo, tenemos que jugar más posesiones. Nos está costando por cómo juega Menorca", señaló Marco. Apunta a las soluciones de siempre, como el rebote, correr y evitar segundas opciones. "Estamos haciendo un buen trabajo defensivo, no nos están metiendo muchos puntos, pero se trata de hacerlo todo un poco mejor. Debemos llevar nosotros el ritmo y la iniciativa, y no ellos, como pasó en los dos últimos partidos", añadió.

Carles Marco es consciente de lo difícil que es ganar partidos en un play off. Lo es para el Leyma y, también, para el resto de equipos implicados. "Excepto el Oviedo, que ganó los dos partidos fuera, Palencia y Estudiantes sufrieron en el segundo partido. Son buenos equipos y todo el mundo tiene ilusión por ganar", expuso.

Polémica arbitral

El entrenador naranja se refirió, también, a la polémica arbitral de último encuentro. "La labor de los árbitros es muy difícil. Podemos acertar o equivocarnos. Les respeto siempre, cuando he sido jugador y cuando he sido entrenador, a muchos de ellos les conozco desde hace muchos años", comentó. Apuntó, también, lo primordial en el baloncesto: "al igual que los entrenadores, que los árbitros no sean los protagonistas, sino los jugadores".