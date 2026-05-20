El GP de los Cantones en A Coruña se muda a Marina y O Parrote con un circuito homologado por Worlds Athletics

La nueva fisonomía de los Cantones de A Coruña, con su reforma en marcha, convierte en historia el circuito en el que durante años y años compitieron los mejores marchadores del mundo y donde se consiguieron récords del mundo, pero la prueba mira al futuro y, de la mano de la Federación Galega y con el apoyo del Concello, vivirá este sábado (entre las 17.00 y las 19.00 horas) por la tarde la XXXIX edición del Gran Premio Internacional de Marcha Cantóns-Trofeo Sergio Vázquez con una mudanza de unos metros para alumbrar une nuevo circuito "homologado por World Athletics, con un recorrido de 1.000 metros certificado internacionalmente y calificación A&B da World Athletics-AIMS", según relata el Concello. Con salida y llegada en A Marina y transcurrir por O Parrote, esta es la apuesta para una nueva era.

El nuevo circuito de un kilómetro, la misma distancia que la prueba original, es más estrecho, porque no cuenta con la amplitud de los cuatro carriles que tenían los Cantones y tiene más curva, no es tan recto. Si el viento influirá es otra de las incógnitas, porque el emplazamiento original estaba más resguardado; aquí discurre en torno al mar y justo por el puerto deportivo, no en la calzada, junto a las galerías y en paralelo a María Pita. Esta es una de las cinco alternativas que se han barajado para el cambio, entre ellas estuvo encima de la mesa el paseo marítimo. Todas estas limitaciones influirán a medio plazo en su atractivo, porque el GP de los Cantones tenía tirón por las óptimas condiciones que ofrecía para conseguir marcas y ese ecosistema perfecto hacía de imán para los mejores del mundo.

El cártel

La prueba cuenta con atletas procedentes de una "veintena de países", entre los que se encuentran el brasileño Caio Bonfim, subcampeón mundial y actual número dos del ranking internacional; el español Paul McGrath, una de las grandes referencias emergentes de la marcha europea; el ecuatoriano Brian Daniel Pintado, campeón olímpico; y atletas de gran nivel procedentes de "China, Japón, México, Ecuador, Italia o Guatemala", entre otros países. La participación española será especialmente relevante en esta edición, con nombres como Daniel Chamosa, Diego García Carrera, Álvaro López, Iván López, Óscar Martínez, además de Paul McGrath. Antía Chamosa y Daniel Chamosa serán las referencias gallegas junto a Icía Ares, Nico Collazo o Juan Manuel Morales del Castillo. En el apartado femenino regresa la campeona olímpica María Pérez.

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Evento del viernes

El Concello y la organización impulsan el viernes a las 16.50 en los Jardines de Méndez Núñez "una actividad abierta a la ciudadanía con la celebración de una masterclass a cargo de María Pérez y Jacinto Garzón" para que el público pueda "conocer de cerca la preparación, técnica y la experiencia de dos referentes internacionales de la marcha atlética, en un encuentro pensado especialmente para los deportistas de base, clubes y aficionados al atletismo".