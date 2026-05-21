Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo tramo del paseo marítimoCaravana a ValladolidTaxistas responden a los VTCCondiciones para el Parque de OzaAlianza de pacientes
instagramlinkedin

El Ciudad de A Coruña refuerza el ascenso con el trabajo de base

Ciudad de A Coruña

Ciudad de A Coruña / Cedida

RAC

El equipo sénior femenino del CV Ciudad de A Coruña es desde hace casi un mes equipo de la Superliga 2 Femenina, donde acompañará al Zalaeta. Este salto de categoría, el gran triunfo de esta temporada en el voleibol de la ciudad y de la comarca, lo logró en una fase final disputada en el Barrio de las Flores y se ve reforzado por el resto de resultados de los equipos de base de una entidad que cuenta con casi 300 fichas federativas, el Ciudad de A Coruña con casi 300 fichas federativas, una cifra que le sitúa en el top 5 gallego de clubes con mayor volumen.

El equipo júnior femenino fue campeón de liga y se clasificó para el Campeonato de España, algo que también consiguieron el cadete femenino y el alevín masculino. Jugarán las fases finales en Las Palmas de Gran Canaria, Almería y Valladolid, respectivamente. Los conjuntos juvenil femenino, los infantiles masculino y femenino y el benjamín masculino fueron campeones gallegos, mientras que el benjamín femenino fue finalista a nivel autonómico.

Noticias relacionadas

Todo este trabajo de base y los resultados hacen que el regreso del conjunto sénior femenino sea más relevante. Regresarán, además, los históricos derbis femeninos en Superliga Femenina 2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
  2. Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
  3. El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
  4. 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
  5. Álex Hernández, exjugador de baloncesto: «Dije ‘no’ a la primera llamada del Leyma, pero jugar en A Coruña ha sido la mejor decisión de mi vida»
  6. 3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga
  7. El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'
  8. Arde el ascenso a la ACB: las cuentas del Leyma Coruña para subir directo frente al Fibwi Palma

El Ciudad de A Coruña refuerza el ascenso con el trabajo de base

El Ciudad de A Coruña refuerza el ascenso con el trabajo de base

Caio Pacheco, MVP de la temporada regular del Leyma: "El viernes podré ser el de siempre en la pista"

El GP de los Cantones en A Coruña se muda a Marina y O Parrote con un circuito homologado por World Athletics

El GP de los Cantones en A Coruña se muda a Marina y O Parrote con un circuito homologado por World Athletics

Carles Marco: "No vamos a ganar el tercer partido sin sufrimiento"

Martín Rodríguez, portero del Liceo: «Jacobo Copa y Bruno Saavedra están destinados a llegar muy lejos, a recoger el testigo que dejamos Dava Torres, César Carballeira y yo»

Doble podio para Bolboretas en la Copa de España de Castrelo de Miño

Doble podio para Bolboretas en la Copa de España de Castrelo de Miño

El Club Halterofilia Coruña cosecha éxitos en el nacional Sub 17

El OAR va «muy en serio» a por la Liga Asobal: «Seremos un equipo puntero»

Tracking Pixel Contents