El Ciudad de A Coruña refuerza el ascenso con el trabajo de base

El equipo sénior femenino del CV Ciudad de A Coruña es desde hace casi un mes equipo de la Superliga 2 Femenina, donde acompañará al Zalaeta. Este salto de categoría, el gran triunfo de esta temporada en el voleibol de la ciudad y de la comarca, lo logró en una fase final disputada en el Barrio de las Flores y se ve reforzado por el resto de resultados de los equipos de base de una entidad que cuenta con casi 300 fichas federativas, el Ciudad de A Coruña con casi 300 fichas federativas, una cifra que le sitúa en el top 5 gallego de clubes con mayor volumen.

El equipo júnior femenino fue campeón de liga y se clasificó para el Campeonato de España, algo que también consiguieron el cadete femenino y el alevín masculino. Jugarán las fases finales en Las Palmas de Gran Canaria, Almería y Valladolid, respectivamente. Los conjuntos juvenil femenino, los infantiles masculino y femenino y el benjamín masculino fueron campeones gallegos, mientras que el benjamín femenino fue finalista a nivel autonómico.

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Todo este trabajo de base y los resultados hacen que el regreso del conjunto sénior femenino sea más relevante. Regresarán, además, los históricos derbis femeninos en Superliga Femenina 2.