Rugby
A Coruña, sede del Campeonato de España de Rugby inclusivo
Se realizará el 20 de junio en la Ciudad Deportiva de La Torre, como homenaje al 50 aniversario del CRAT
A Coruña será sede del Campeonato de España de Rugby Inclusivo 2026, que se disputará el sábado 20 de junio en la Ciudad Deportiva de A Torre-Arsenio Iglesias, con 12 equipos participantes, tal y como informó Nereida Canosa, concejala de Bienestar Social y vicepresidenta de la Fundación Emalcsa. En el acto de presentación participaron el concejal Manuel Vázquez y Aurelio de Tena, presidente del CRAT.
El Concello refuerza así su «apuesta por el deporte como herramienta de inclusión, convivencia y transformación social», esgrime a través de una nota de prensa, en la que se explica también que servirá como homenaje al 50 aniversario del CRAT Coruña.
Canosa, precisamente, destacó la «contribución decisiva al crecimiento del rugby» en la ciudad, así como su «compromiso constante con los valores que están detrás de este evento: el respeto, el esfuerzo compartido y el apoyo mutuo».
El CRAT, además, creó en 2021 el CRAT Sharks, el primer equipo de rugby inclusivo de Galicia. La celebración del campeonato se enmarca en el inicio de los actos de conmemoración del 50 aniversario del club, fundado en 1976.
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