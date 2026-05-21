Primera bola de partido para el Leyma ante el Menorca

El Leyma, que iba disparado hacia la subida directa a ACB, ha tenido que reciclarse mental, física y hasta baloncestísticamente para darse una segunda oportunidad de ascender por la vía de unos play off que se ven ahora como un mal menor que puede otorgarle la gloria arrebatada. El duelo tras el golpe ante el Obradoiro y el reajuste emocional se han visto dificultados por un Hestia Menorca, que se han convertido en un enemigo íntimo con infinidad de enfrentamientos entre ambos, y en una piedra en el zapato en esta serie al mejor de cinco que dará paso a la Final Four. Será en el Coliseum si el equipo naranja sigue adelante, como toda su afición espera y como dice la trayectoria de ambos equipos en la liga regular. Tras dos sufridos triunfos en A Coruña, la caldera de Mahón espera a un Básquet Coruña que este viernes por la noche a las 21.00 horas (LaLigaPlus) tendrá su primer match ball para finiquitar este envite ante el octavo clasificado.

«No vamos a ganar un tercer partido sin sufrimiento y sin hacer las cosas muy bien», lanzó Carles Marco, técnico del Leyma en la rueda de prensa de previa ante los sudores de la semana pasada frente al conjunto de Javi Zamora. Y es que el conjunto coruñés tuvo que agarrarse muy fuerte a las prestaciones de Illimane Diop, a la chispa de algunas de sus estrellas como Didac Cuevas y a la llama del Coliseum para sobrevivir al atosigamiento del Hestia Menorca en la pintura y, sobre todo, en el timón del partido, el caballo de batalla.

El Leyma, un equipo de autor, es un conjunto alegre, rápido, al que le gusta correr, dominar el rebote y atacar con sentido, pero con posesiones cortas. Muy quirúrgico. Cuando entra en combustión es casi imparable, pero toda esa efervescencia, que le ha acompañado en muchas fases de la temporada, no ha aparecido en la serie y ha sido, de esta manera, todo mucho más difícil, más cuesta arriba. Ha jugado, en varias fases de ambos encuentros, como encasquillado. «Es una cuestión de ritmo, tenemos que jugar más posesiones. Nos está costando por cómo juega Menorca», apuntó Carles Marco en el medio de la semana, antes de coger el avión para Baleares. El entrenador catalán apunta a las soluciones de siempre, como el rebote, correr y evitar segundas opciones. El análisis es claro, más complicado es llevarlo a la práctica: «Estamos haciendo un buen trabajo defensivo, no nos están metiendo muchos puntos, pero se trata de hacerlo todo un poco mejor. Debemos llevar nosotros el ritmo y la iniciativa, y no ellos, como pasó en los dos últimos partidos», añadió el preparador.

Otros condicionantes

El tercer partido, el que puede decidir la serie, no solo se juega desde el baloncesto, también desde el ambiente y desde el propio estado físico de los baloncestistas del Leyma Básquet Coruña, que estuvo muy mermado en esos dos primeros encuentros. Recuperar a Caio Pacheco, quien jugó casi cojeando el segundo duelo, era uno de los grandes objetivos y parece que se ha ido consiguiendo, a tenor de las impresiones del brasileño, cuando recogió el premio Estrella Galicia de toda la temporada. «Voy mejor. Del jueves al domingo estaba en una fase aguda y todavía me dolía bastante. Ayudé como pude y, lo más importante es que sacamos la victoria. El viernes estaré más cómodo y podré ser el Caio de siempre en la cancha», comentó el internacional canarinho.

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El grupo naranja, quien ganó el encuentro de liga en la pista a la que saltará hoy, sabe que el ambiente tampoco será propicio. Se convertirá en una de las bazas de los locales, que son los outsiders y que no tienen nada que perder en el envite: «Va a ser dificilísimo. Habrá un gran ambiente. Es una cancha difícil y ellos son muy buenos, estuvieron a punto de ganarnos en el Coliseum. Ojalá compitamos y podamos ganar para dejar la serie lista, pero cada partido es una historia», razonaba Carles Marco, quien sabe que el Leyma deberá fajarse, al igual que Palencia, Oviedo y Estudiantes ante Fuenlabrada, Gipuzkoa y Alicante, respectivamente. Así son los play off, la única vía que le queda al Básquet Coruña.