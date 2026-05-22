85-82 | Jalen Cone anula la proeza del Leyma Coruña en Menorca

A la tercera no fue la vencida. El Leyma Básquet Coruña cayó en la pista del Hestia Menorca (85-82) en el tercer partido de los cuartos de final del play off de ascenso a ACB y tendrá que intentar sellar su pase a la Final Four en el cuarto encuentro (domingo, 19.00 horas, La Liga+). Estuvo a punto de vencer a la heroica, tras sobreponerse a una inocua versión de sí mismo con un triple de Dídac Cuevas sobre la bocina, pero claudicó tras una canasta de Jalen Cole en una prórroga en la que no supo gestionar una ventaja de dos puntos.

El Leyma saltó a Bintaufa decidido a fiar sus bazas ofensivas a sus francotiradores: de las siete canastas que encestó, cinco fueron desde el perímetro. Zurbriggen ejerció de faro local y tiró de un Menorca empeñado en dar guerra. El cuadro coruñés se atascó en ataque y Carles Marco tuvo que sacar a Caio Pacheco para poner orden. El brasileño acató sus órdenes y, con dos triples y tres asistencias (10-17), aunque los baleares se repusieron con un parcial de 5-0. El cuadro naranja se reencontró a tiempo y cerró el periodo en 15-21 con un mate de Thiam.

La puntería de Micovic marcó el ritmo en el inicio del segundo periodo, pero Zurbriggen, Sola y Littleson mantuvieron al Hestia con vida. Combativos y pegajosos, los locales no permitían que el Leyma estuviese cómodo sobre el parqué. Menorca redujo la brecha a tres puntos y Jorgensen tuvo que salir al rescate con un 2+1 que mandó el choque al descanso con ventaja visitante (38-44).

Diop intenta un lanzamiento frente a Schott. / BC

Segundo tiempo gris

No tenía nada hecho el Leyma y lo sabía, pero el Menorca se ocupó de recordárselo bien pronto. El cuadro de Javi Zamora comenzó como un ciclón y tardó tres minutos en ahogar a los naranjas (47-47). Tocaba picar piedra y evaluar los nervios, que le pasaron una mala jugada a los coruñeses en un periodo en el que solo firmaron nueve puntos en total. Los locales se pusieron por delante con un lanzamiento que Jacobo Díaz no acertó a despejar y pudieron escaparse en el marcador, pero no acertaron. El cuadro balear bajó el ritmo del choque e incomodó visiblemente a los naranjas, que no encontraban la tecla. Lobo, con tres puntos muy lejanos, envió el encuentro al desenlace con ventaja local (54-53).

Todo o nada en los últimos diez minutos. Cremo restableció la ventaja visitante tras una gran jugada personal, pero Littleson rubricó dos triples que empinaron el camino naranja (60-55). La batuta de Zurbriggen y el poderío de Schott, con dos mates seguidos, dieron aire a un Menorca que se lo creyó (64-57). El Leyma recortó a base de tiros libres y un arreón de Jorgensen (68-65) y entró en los dos últimos minutos con el corazón en la boca. Era el momento de los héroes. Y ahí aparecieron Cremo y Cuevas. Los especialistas en ascensos, acertaron desde el perímetro para forzar la prórroga sobre la bocina (74-74) tras un grave error de Sola bajo el aro naranja.

Desenlace agónico

Los cinco minutos extra comenzaron con un parcial de 5-0 para los locales, espoleados por el susto y dispuestos a no desperdiciar la inercia del partido (79-76). Cuevas igualó de nuevo desde el perímetro tras una gran acción defensiva de Cremo y el norteamericano aventajó al Leyma por primera vez en muchos minutos con dos tiros libres (80-82). Ahí tuvo el partido el cuadro coruñés, que no supo aprovecharlo. Desperdició dos triples de Pacheco y Cuevas y murió en la orilla con tres puntos de Cone que dejan abierto el camino hacia la Final Four.