Compañía B, el Liceo B y el Oleiros cierran la OK Bronce

Última jornada de OK Bronce para los equipos coruñeses, sin nada en juego para ninguno, instalados en la zona tranquila de la tabla. Este sábado, el filial de Compañía de María recibe en casa al Rochapea, el Liceo B visita al Lubiáns y el Oleiros juega en casa ante el Traviesas (20.00 horas).