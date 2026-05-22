Hockey sobre patines
Compañía B, el Liceo B y el Oleiros cierran la OK Bronce
A Coruña
- Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
- Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
- El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
- 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
- Álex Hernández, exjugador de baloncesto: «Dije ‘no’ a la primera llamada del Leyma, pero jugar en A Coruña ha sido la mejor decisión de mi vida»
- 3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga
- El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'
- Arde el ascenso a la ACB: las cuentas del Leyma Coruña para subir directo frente al Fibwi Palma