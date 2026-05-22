El Concello recibe a las grandes figuras del GP de los Cantones

El Gran Premio de los Cantones regresa este sábado a las calles de A Coruña. La prueba, referencia en el calendario mundial de marcha atlética e integrada en el World Race Walking Tour de World Athletics, fue presentada el viernes en el Concello, en un acto en el que participaron la alcaldesa, Inés Rey, el edil de Deportes, Manuel Vázquez, el presidente de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín y la atleta María Pérez, campeona olímpica y mundial de la disciplina. La carrera masculina comienza a las 17.00 horas y la femenina a las 19.00 entre la Marina y O Parrote.