Tenis de mesa
La Fundación María José Jove mantiene su respaldo a Alberto Seoane rumbo a Los Ángeles 2028
La entidad renueva su compromiso con el deportista coruñés y la viguesa Martina Sande de cara a su preparación de la cita paralímpica
El camino paralímpico de Alberto Seoane sigue sumando adeptos. La Fundación María José Jove ha comunicado que mantendrá su apoyo al jugador de tenis de mesa coruñés en su lucha por estar en Los Ángeles 2028. La ayuda le permitirá, tanto a Seoane como a la viguesa Martina Sande, sufragar gastos en materia de equipamiento y desplazamientos en las competiciones previas (tanto nacionales como internacionales) que cuentan en el ranking clasificatorio para la gran cita estadounidense. «Deportistas como Alberto Seoane y Martina Sande representan ese espíritu de superación y determinación que trasciende su ámbito y sirven de ejemplo para la sociedad en su conjunto», señaló Felipa Jove, presidenta de la Fundación.
Seoane es doble campeón del mundo en tenis de mesa, doble diploma paralímpico en Río de Janeiro, subcampeón de Europa por equipos y varias veces campeón de España. Tras la medalla de plata en el ITTF World Para Future Costa Brava 2026, afronta en los próximos meses una exigente agenda de competiciones con el objetivo de mantener su posición en la élite internacional y avanzar hacia Los Ángeles.
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