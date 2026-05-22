El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'

«Sabemos que no van a ponernos las cosas fáciles, ya lo demostraron en Riazor el pasado fin de semana. No veníamos de hacer nuestro mejor mes y fue un toque de atención para dar un paso adelante». Sin confianza ni relajación. Así afronta el Liceo el segundo partido de los cuartos de final del play off de la OK Liga frente al Pons Lleida. Los pupilos de Juan Copa visitan este sábado el Onze de Setembre (18.00 horas, okliga.tv) para sellar su pase a semifinales y dar otra gran zancada hacia el título. La escuadra verdiblanca salió triunfal de la primera batalla en el Palacio de los Deportes (3-2), pero, tal y como afirmaba Martín Rodríguez esta semana en LA OPINIÓN, debe competir con «el cuchillo entre los dientes» porque los hombres de David Carrasco «no van a perdonar nada».

Las áreas, zona clave

Si algo tiene el Lleida es pólvora y hambre. Los números del equipo catalán, liderados por un Nico Ojeda que terminó la fase regular en lo más alto de la tabla de artilleros, con 26 goles en 24 jornadas, amenazan a un Liceo que debe agarrarse a su solidez defensiva para sobrevivir a domicilio. La última visita colegial al pabellón leridano se saldó con un 5-6 muy sufrido, salvado in extremis después de que el conjunto local llegase a alcanzar un sangrante 4-1 en el marcador en la primera mitad. Sebas Moncusí (18 tantos) y Martí Gabarró y Jordi Badia (12 cada uno) pondrán en jaque a un Blai Roca en estado de gracia que sostuvo a los coruñeses hasta con la cara en el primer partido del play off.

El combinado verdiblanco también jugará sus armas. Asume el papel de favorito, tal y como la clasificación regular establece, pero mantiene los pies en la tierra. Confía en la varita mágica de Bruno Saavedra, autor de un doblete el sábado pasado, pero también en la eficacia de Nuno Paiva, la experiencia de César Carballeira y Dava Torres o el descaro de Nil Cervera y Jacobo Copa. Vuelve Toni Pérez, ausente en el anterior duelo por enfermedad, y se queda en A Coruña Tombita, descartado por el cuerpo técnico. Segundo asalto que, de vencer, cerraría la presencia verdiblanca en semifinales. En caso de perder, habría un tercer partido el martes, a las 20.30 horas, en el Palacio.