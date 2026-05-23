2-2 | El Atlético Arteixo pasa con sufrimiento a la final del ‘play off’ gallego

Costó sangre, sudor y 120 minutos, pero el Atlético Arteixo mantiene intacto el sueño a Segunda RFEF. El conjunto rojiblanco empató 2-2 ante el Estradense en un duelo que terminó 1-2 en el tiempo reglamentario. El empate en el global, tras el 0-1 de la ida, favorecía a los arteixáns, que aseguraron su pase a la final con los goles de Otero y Melo.

Le espera ahora el Compostela, que goleó 6-1 al Racing Villalbés en el Vero Boquete de San Lázaro. El vencedor de esta eliminatoria, en la que los picheleiros jugarán la vuelta en casa y les valdrá el empate tras prórroga, jugará la fase nacional contra el representante del grupo catalán.