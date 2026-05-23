2-4 | Dava Torres y César Carballeira meten al Liceo en semifinales por la vía rápida

Ya lo advertía Martín Rodríguez en la previa del segundo Lleida-Liceo: «El partido de Riazor fue un toque de atención para dar un paso adelante. La intensidad de esta semana ya ha sido diferente, se le veían los dientes a la gente». Dicho y hecho. El equipo coruñés recuperó la mejor versión de sí mismo y se impuso en el Onze de Setembre (2-4) amparado en una sólida defensa, un Blai Roca muy seguro y el liderazgo y la pólvora de sus capitanes para certificar su presencia en las semifinales del play off de la OK Liga en busca de su segundo título de la temporada.

El Lleida saltó a la pista con sus mejores artilleros, pero fue Xaus quien inició las hostilidades con un remate al palo en un mano a mano con Xavi Bosch. Los verdiblancos parecían haber aprendido la lección en defensa, pero, a la contra, Nico Ojeda estuvo a punto de hacer el primer tanto de no ser por un resolutivo Blai Roca. Se trataba de empezar a calentar, de probar los motores. Ninguno quería equivocarse ni conceder ventajas, así que el duelo entró en un largo letargo en el que las defensas destacaron por encima de los ataques. Bruno Saavedra y César Carballeira, por el Liceo, y Fabri Ciocale, por el Lleida, protagonizaron las únicas llegadas tímidas en un periodo de siesta, como si ambas escuadras hubiesen firmado un pacto de no agresión, y David Carrasco paró el tiempo para intentar insuflar vida a la eliminatoria.

El Liceo defendía con intensidad y mordiente. Tanto que, a falta de diez minutos para el descanso, ya había cometido siete faltas. Se resguardó atrás y esperó su momento, que llegó sobre los patines de su capitán. Dava Torres, como ya hiciera en el duelo de la segunda vuelta de la OK Liga, se cargó al equipo a la espalda, asumió la responsabilidad y, en una buena jugada individual, abrió la lata para poner al cuadro colegial por delante (0-1). Al Lleida se le complicaron las cosas aún más con una azul a Martí Gabarró. El catalán se llevó por delante a César Carballeira y dejó a su equipo en inferioridad durante dos minutos. Con uno más, Nuno Paiva estrelló dos veces la bola en el larguero y Ojeda dio un susto que salvó Roca sobre la línea. Saavedra pudo ampliar la distancia antes del descanso, pero envió la bola alta, y, justo después cometió la décima falta visitante. Roca se estiró como un chicle para detener la ejecución de Ojeda y los coruñeses se fueron al vestuario con el luminoso a favor.

Los jugadores del Liceo se abrazan en el primer partido de los cuartos de final contra el Lleida. / CARLOS PARDELLAS

Adrenalina y sentencia

Estaba medio camino hecho, pero quedaba otro tanto por hacer. Quizá por ello, el segundo tiempo empezó con ritmo y una gran ocasión del Liceo. Dava, de nuevo, reclamó gol en un remate que, tras golpear en el palo y la espalda de Bosch, terminó salvando el meta local in extremis. Avisó el capitán coruñés y, a los cinco minutos de la reanudación, remató la faena su mejor socio. Carballeira aprovechó un rechace del 8 y encontró la red con un toque sutil para hacer el 0-2. El Lleida estaba obligado a reaccionar y reaccionó enseguida. En una acción personal de Sebas Moncusí por la izquierda, cortó hacia dentro y se aprovechó de un malentendido entre Blai Roca y Bruno Saavedra para devolver la distancia a un gol (1-2). La alegría, sin embargo, le duró poco a los locales. Lo que tardó Nil Cervera en armar el stick desde lejos y encontrar las cosquillas leridanas.

Con el 1-3, los locales volvían a necesitar estirarse y arriesgar. El Liceo, visiblemente cómodo, los obligó a correr con posesiones largas y anchas. Cervera tuvo el doblete en sus manos tras un penalti, pero falló el lanzamiento y el Lleida se aprovechó de ello. En un despiste de Jacobo, que no despejó con contundencia, Sergi Duch firmó el segundo y volvió a ajustar las tuercas. El duelo se convirtió en un cara a cara entre Bosch y Roca, en su pugna por decidir quién se quedaba con el MVP bajo los palos. Hasta que, una vez más, Carballeira y Torres acudieron a calmar las aguas. César asistió y Dava remató para elevar la renta al 2-4 y sentenciar la eliminatoria. Xaus falló la directa correspondiente a la décima infracción local, pero su error no pasará a la historia. El Liceo tenía los deberes más que hechos y las semifinales en el bolsillo. Le toca pensar en el vencedor del Reus-Calafell.