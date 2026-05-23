Atletismo
Shengji Shi y Alegna González se imponen en el Gran Premio de los Cantones
María Pérez terminó tercera en una de las pruebas más reseñables del calendario internacional
La XXXIX edición del Gran Premio Internacional de Marcha Cantóns-Trofeo Sergio Vázquez cambió de ubicación, pero no perdió su esencia. La prueba, celebrada por primera vez en la Marina y O Parrote, es una referencia en el calendario de World Athletics, la cita en la que se reúnen las grandes figuras de la marcha internacional. Finalmente, fueron el chino Shengji Shi y la mexicana Alegna González quienes reinaron entre un elenco de ases encabezado por la campeona olímpica española María Pérez, que cruzó la meta en tercer lugar.
La prueba masculina abrió la tarde desde las 17.00 horas. Tras casi una hora y media de duelo, la final se decidió en los últimos metros en un ajustadísimo desenlace entre los atletas chinos Shengji Shi (1:23:23 horas) y Chenjie Li (1:23:25). El japonés Keisuke Hara completó el podio en la tercera plaza y el brasileño Caio Bonfim, uno de los nombres recurrentes en A Coruña, finalizó cuarto. El primer español fue Paul McGrath, duodécimo.
La prueba femenina, celebrada a partir de las 19.00 horas, fue una lucha a cuatro bandas resuelta en las últimas vueltas. Venció la mexicana Alegna González (1:32:21), pero tuvo que apurar en los metros finales para establecer una distancia de doce segundos con la italiana Sofía Fiorini. Más descolgadas cruzaron la meta María Pérez, en tercera posición, y la mexicana Alejandra Ortega, que pagaron el alto esfuerzo físico en el tramo decisivo.
«Llevaba siete meses sin competir y mis rivales ya habían hecho un par de pruebas, se notó en el ritmo», aseguró María Pérez en la línea de meta. La atleta granadina también dedicó unas palabras a la cita coruñesa: «Estoy enamorada de A Coruña. Lo más fácil para mí hubiese sido salir en una challenge cualquiera, pero me gustan las cosas difíciles y he querido hacerlo aquí, que es más que unos juegos o un mundial».
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