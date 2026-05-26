La afición del Leyma Coruña agota las entradas a la espera de rival para la Final Four

El Leyma Básquet Coruña espera la Final Four de ascenso a ACB entre los nervios y la calma. En el Coliseum, ante su gente, el cuadro que dirige Carles Marco está a solo dos partidos de volver a la élite un año después de su descenso. Por la vía difícil, tras claudicar en el tramo final de una liga regular casi perfecta, la escuadra naranja debe hacer un doble esfuerzo el fin de semana del 6 y 7 de junio para volar junto al Obradoiro hacia la máxima categoría. El conjunto coruñés se estrena el sábado, 6 de junio, frente al vencedor de la eliminatoria entre el Fuenlabrada y el Palencia (17.30 horas), que se ha ido al quinto encuentro y, de imponerse, jugaría la final el domingo a las 19.00.

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Nadie quiere perderse la gran cita del curso. La hora de la verdad, el último baile hacia la gloria. Y la afición del Leyma ha agotado las localidades que tenía a su disposición en cuestión de horas, ansiosa por empujar a sus jugadores rumbo a la ACB. La Federación Española de Baloncesto, que organiza la Final Four, destinó unas 2.000 entradas a cada equipo participante, que en A Coruña se han quedado cortas. La entidad coruñesa puso a disposición de sus socios la posibilidad de adquirir hasta seis abonos por registro en la plataforma de ticketing de la competición, tal y como dispuso el ente federativo, pero el club que preside Pablo de Amallo cuenta con más de 5.000 abonados, por lo que más de la mitad se han quedado sin opciones de compra preferente.

La cantidad de asientos no fue la única dificultad en A Coruña. El Leyma comunicó el pasado domingo que enviaría a sus socios un correo electrónico con la información y el acceso a la página web de entradas, pero una incidencia en la plataforma informática del club impidió que algunos socios naranjas (en torno a 600, según afirmó la propia entidad) lo recibiesen a tiempo y se quedasen sin opciones de poder reservar sus boletos. El club pidió disculpas públicas a través de un comunicado e indicó que ya está trabajando para solucionarlo, en colaboración con los propios aficionados.

Este viernes, 29 de mayo, la FEB habilitará más asientos para el Leyma a partir de las 14.00 horas y el próximo miércoles, 3 de junio, se abrirá la venta al público general con el aforo que quede disponible en ese momento a partir de las 12.00.

Jorgensen y Pacheco se abrazan en uno de los partidos contra el Menorca. / CARLOS PARDELLAS

La incógnita del rival

Los seguidores coruñeses sacan las entradas a ciegas, porque el Leyma continúa a la espera de saber contra quién se jugará el salto a ACB tras superar al Menorca en cuatro partidos. Palencia o Fuenlabrada, liderados por los exjugadores naranjas Ingus Jakovics y Augusto Lima, deciden este viernes (21.00 horas) quien de los dos equipos desafiará a los hombres de Carles Marco. Palencia, que partía como gran favorito, cumplió con las previsiones en los dos primeros choques de los cuartos de final en los que jugó en casa, pero se atascó en Madrid. El Fuenlabrada fue capaz de poner al gigante palentino contra las cuerdas y de empatar la eliminatoria con dos victorias de carácter. Ahora, ambos tienen una última bala en una cara a cara a todo o nada.

Por el otro lado del cuadro, el Oviedo y el Estudiantes se clasificaron por la vía rápida, con tres triunfos frente al Gipuzkoa y el Alicante. Tanto asturianos como madrileños aterrizan en A Coruña en su momento más dulce del curso.