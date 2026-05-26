Los pilares del OAR se quedan en A Coruña: Álex Chan y Alejandro Conde seguirán un año más

El Attica 21 OAR comienza a diseñar la plantilla 2026-27 y construye la casa por los cimientos. La entidad que preside Carlos Resch comunicó hace unas semanas la salida de ocho jugadores que continuarán su trayectoria en otros clubes y, en los últimos días, ha empezado a anunciar las renovaciones de cara al curso que viene. Los primeros en prolongar su vínculo con el club coruñés han sido Álex Chan y Alejandro Conde, dos de los baluartes en ataque y en defensa, respectivamente, del esquema de Nando González, que también ha renovado.

Pólvora, visión de juego y garantía de gol

Nadie en A Coruña duda de Álex Chan. El internacional estadounidense llegó el pasado verano a San Francisco Javier como fichaje estrella en el regreso del OAR a la División de Honor Plata y no ha defraudado. Cerró su primer curso como oarista como máximo goleador del equipo, con 138 dianas en 28 encuentros y terminó duodécimo en la tabla general de artilleros. Fue determinante en la histórica primera vuelta del equipo y perdió algo de peso en la segunda debido a problemas físicos, pero su vínculo y su implicación en el club le han impulsado a continuar un año más.

El OAR le define como «pieza clave» y destaca tanto su «visión de juego» como su «conexión con la afición». Chan, por su parte, indica que «ha sido una gran temporada», pero quiere más y no esconde su ambición: «Volveremos con muchísima ilusión por conseguir nuestro objetivo». El objetivo es, ni más ni menos, que intentar dar el salto a la Liga Asobal.

Un veterano como seguro de vida

Uno de los contrapuntos de Álex Chan es, seguramente, Alejandro Conde. El gran soporte defensivo del OAR es de la máxima confianza de Nando González y se ha consolidado como uno de los jugadores más veteranos del proyecto. Conde ya fue protagonista en el ascenso de Primera Nacional a División de Honor Plata y, en la segunda categoría, se ha asentado como pieza fundamental en la muralla oarista pese a tener que lidiar con problemas de pubis en el segundo tramo de la competición.

Conde, de manga larga, posa junto Álex Malid antes de un entrenamiento del OAR. / CASTELEIRO

«Álex seguirá siendo el nexo de unión entre jóvenes y veteranos dentro del vestuario», apuntó el OAR en sus redes sociales. El zaguero vigués, por su parte, invitó a la afición coruñesa a ilusionarse: «Venid, porque se nos viene un año muy bonito».