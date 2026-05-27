El OAR confirma la continuidad de Álex Malid

Suma y sigue el Attica 21 OAR en la configuración de su plantilla de cara al curso 2026-27. El cuadro coruñés, que dio ocho bajas al término de la presente campaña, ha empezado a anunciar las renovaciones que pretenden consolidar el proyecto en División de Honor Plata e, incluso, ir un paso más allá. A las continuidades de dos pilares como Álex Chan y Alejandro Conde, el conjunto oarista ha confirmado este miércoles que Álex Malid seguirá defendiendo su camiseta la temporada que viene.

Con la continuidad del catalán, que aterrizó en San Francisco Javier el pasado verano tras una larga etapa en el Ibiza, el OAR se asegura mordiente e intensidad en la retaguardia. Malid ha sido, junto a Conde, la pieza imprescindible en la muralla defensiva de Nando González y ha disputado los 30 encuentros de liga. Ni una ausencia, ni un resquicio.

Álex Malid y Alejandro Conde posan juntos antes de un entrenamiento del OAR esta temporada. / CASTELEIRO

Reacciones

En sus redes sociales, el club destaca la capacidad del jugador para «contagiar su energía» y para «disfrutar del juego y hacer disfrutar a los que tiene alrededor». Tras su llegada el año pasado, la entidad coruñesa le definió como «contundente al contacto y con capacidad de mando desde el centro de la defensa», algo que ha demostrado con creces. El catalán, por su parte, agradeció el aliento de la afición: «Cada grito, cada aplauso y cada golpe lo llevamos dentro en cada acción»