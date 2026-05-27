El Trofeo Miguelito planta cara al 'bullying': «El judo potencia ciertos valores que ayudan a lidiar con el acoso escolar»

El Coliseum levanta el parqué del Leyma Básquet Coruña y desmonta los escenarios de los últimos conciertos para engalanarse de cara a una de las grandes citas del año: la 38ª edición del Trofeo Miguelito. Por el tatami coruñés volverá a pasar este domingo, 31 de mayo (9.30 horas), en torno a 3.000 judocas en edad escolar de más de 70 centros de Galicia, en uno de los eventos más esperados del año que aúna deporte y valores. «El nivel de compromiso de todo el mundo es fantástico y estamos con toda la ilusión del mundo, las expectativas son altas», explica el vicepresidente de la Federación Galega de Judo y uno de los grandes valedores del torneo, Eduardo Galán. La competición mantendrá la línea de los últimos años, con especial incidencia en «dar visibilidad a la integración de la discapacidad y la diversidad», pero incorpora dos novedades en 2026: la realización de un estudio sociológico y una intensa campaña antibullying.

Rechazo al acoso

«Creemos que el judo es uno de los deportes que más potencia ciertos valores y es un buen vehículo para hablar de temas como el bullying», resalta Eduardo Galán. El Trofeo Miguelito este año se alía con el Proyecto Europeo A-Judo y pone el foco en la lucha contra el acoso escolar. «Queremos dar a los niños, sobre todo en edades tempranas, diferentes estrategias para ayudarles lidiar con ello», continúa el dirigente de la Federación Gallega. Para ello, el ente federativo lleva meses trabajando con alumnos de educación infantil y primaria. «Con los más pequeños cuenta un poco más, pero a partir de los 8 o 9 años, entienden perfectamente lo que es [el bullying]. Todos tienen su opinión sobre el tema, lo comentan y comparten experiencias que han tenido en torno a ello, que ven en sus colegios o, incluso, que están sufriendo», asegura Galán.

El mensaje se transmite a los jóvenes deportistas de manera natural y atractiva, a través de encuestas, charlas en los centros educativos o láminas de dibujo. El domingo, durante el torneo, el libro que se entrega de recuerdo a cada participante tendrá una lista de consejos antibullying y habrá espacios de debate para que los judocas opinen y compartan sus impresiones.

Exposición del formato

En paralelo a esta iniciativa, la organización del Miguelito está llevando a cabo un estudio sociológico del impacto del evento en la ciudad. «Estamos exportando el torneo y empezamos a tener repercusión exterior», explica Galán, que en las últimas semanas ha estado en la República Checa supervisando la adaptación del evento, que ya va por su cuarta edición allí. «El estudio nos dará un mayor conocimiento del Miguelito en la ciudad y elevará nuestro prestigio internacional a la hora de presentarlo en los diversos lugares a los que lo estamos llevando», agrega el vicepresidente gallego.