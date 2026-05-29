Ilimane Diop, jugador del Leyma Coruña: «Fue duro perder el ascenso directo contra el Obradoiro, pero la vida nos ha dado una segunda oportunidad y vamos a aprovecharla»

Advertía Carles Marco en rueda de prensa que la primera eliminatoria por el ascenso contra el Menorca no iba a ganarse sin sufrimiento. ¿Cómo la valoran?

Ellos tienen muy buen equipo y han demostrado por qué han estado en play off. Nos lo pusieron difícil en algún momento, pero supimos reaccionar a tiempo y hacer nuestro juego, que fue lo más importante. En una eliminatoria así, que juegas contra un equipo más de dos o tres veces, es normal que se vengan arriba y puedan mejorar. Eso nos pasó factura.

En el tercer partido empataron sobre la bocina y se les escapó la ventaja en la prórroga. ¿Cómo encajaron esa derrota?

Estábamos cansados, porque teníamos en la cabeza que íbamos a jugar un partido más y eso, físicamente, es un desgaste. Pero sabíamos lo que queríamos y yo no tenía ninguna duda de que podíamos ganar el cuarto partido y pasar. Le dije a mis compañeros que lo importante era ganar para estar en la Final Four y lo hicimos. Es normal que después de perder tengas dudas, pero son pequeñas si confías en lo que haces.

¿Qué sintieron al jugar el cuarto partido? ¿Tensión? ¿Responsabilidad?

Yo diría que tensión no, pero más focus. Creo que demostramos que estábamos más concentrados, sabíamos lo que queríamos y a lo que íbamos. Salimos muy duros y no les dimos opciones para poder reaccionar. Al final, de las derrotas se aprende y creo que pudimos aprender de ese tercer partido.

Da igual ascender de primero o de segundo, lo importante es estar en ACB la próxima temporada

La hora de la verdad en A Coruña

Ahora les toca esperar hasta la Final Four para volver a jugar. ¿Qué tal la vuelta al trabajo?

Lo primero, esperando rival, que aún no sabemos quién es [saldrá del Palencia-Fuenlabrada de este viernes, 29 de mayo]. Y, después, vamos día a día. Intentamos trabajar en nosotros mismos y mejorar detalles que no pudimos hacer bien contra el Menorca para estar preparados.

¿Fuenlabrada o Palencia?

Da igual quien venga, lo que queremos es ganar. Sea uno u otro estaremos preparados, jugaremos a lo nuestro y espero que salga bien.

La canasta en Fuenlabrada todavía se nos viene a la cabeza, pero el deporte a veces te da y a veces te quita; hay que mirar hacia delante

Son dos de los pocos equipos que les vencieron en la liga regular. ¿Les motiva?

Sí, yo personalmente estoy motivado (se ríe). En Palencia nos dieron un palizón y el Fuenla nos quitó la liga. Son partidos a los que vamos a ir con un plus más, porque estamos jugando una Final Four en casa, ante nuestro público, y tenemos la necesidad de ganar. Debemos salir con todo.

¿Se acuerdan mucho de esa canasta que no les validaron en Fuenlabrada?

Sí, se nos viene a la cabeza, claro. Pero así son el deporte y la vida en general, a veces te dan y a veces te quitan. No hay que pensar más allá, tenemos que mirar hacia delante y estar preparados para lo que viene, porque eso ya es pasado.

Por el otro lado del cuadro van Estudiantes y Oviedo. ¿Qué le parece la eliminatoria?

Yo lo único que quiero es jugar el domingo [en la final] contra uno de ellos, me da igual el que sea (se ríe).

Disputan la Final Four en el Coliseum. ¿Les motiva o les presiona?

Estos torneos siempre tienen esas dos facetas. Por un lado, hay presión, como es normal, porque todo en la vida es presión. No va a faltar. Pero, por otro, también habrá motivación, porque seguramente tengamos más afición que los demás. Los partidos que hemos jugado en casa han sido divertidos y queremos que la gente viva esto lo máximo que pueda.

Como locales, se han divertido mucho y han perdido muy poco. ¿Hay algún secreto en el Coliseum?

No, no creo (se ríe). Cuando ves desde fuera todo lo que hemos hecho durante la temporada, te das cuenta de que no ha sido fácil. Puede parecerlo, pero no lo es. El Coliseum ha sido un fortín para nosotros, tenemos una de las mejores aficiones de la liga y lo han demostrado de sobra. Han estado ahí en los buenos y en los malos momentos, así que hay que darles las gracias y esperamos que podamos terminar la Final Four de la mejor manera con ellos.

Fueron líderes casi toda la liga y se quedaron sin ascenso directo en la recta final. ¿Fue sencillo cambiar el chip y asumir que debían jugar un mes más?

En su momento fue un poco duro, pero bueno, los momentos duros también sacan el carácter. Eso nos valió para decir 'venga, ya ha pasado, hemos hecho lo que podíamos hacer'. Ellos [el Obradoiro] lo hicieron mejor que nosotros en algunos momentos y les funcionó. Pero la vida te da segundas opciones y ahora tenemos que ir a por ella e intentar aprovecharla. Al final, da igual subir primero o segundo, lo importante es estar en la ACB el próximo año. Lo daremos todo hasta que se pueda conseguir y, si no, le daremos la mano al ganador.

Ilimane Diop, durante la entrevista con LA OPINIÓN en la Polideportiva de Riazor 2. / GUS DE LA PAZ

La experiencia en A Coruña

En lo personal, ¿cómo se siente?

Bien, realmente bien. Es mi primer año en esta liga [Primera FEB] y es una competición diferente a las que he jugado. Tengo compañeros que siempre me han ayudado, que me han empujado, y un grupo humano que es increíble.

Nunca había estado en un vestuario con tres senegaleses. Abdou Thiam nos ha ayudado a Mus Barro y a mí a adaptarnos. Le llamamos alcalde, porque esta es su ciudad

¿Cómo se forjó su fichaje por el Leyma?

El año pasado terminé la liga fuera de España y tenía ganas de volver, jugar aquí al baloncesto y sentirme feliz. Me llegaron varias ofertas, pero la del Leyma la acepté porque ya estaba formado el equipo, tenía entrenador y había gente que conocía de antes. La cogí para descubrir como era A Coruña, una ciudad nueva que quería ver como era.

¿Y le gusta?

Bueno, depende del momento, a veces llueve mucho y el clima no te deja vivir (se ríe). Pero, por otro lado, está bien. Aparcar también es difícil, a veces da pereza ir al centro porque hay que buscar parking y eso, pero como ciudad y como gente está muy, muy bien.

Aquí comparte vestuario y posición [pívot] con sus compatriotas senegaleses Abdou Thiam y Mus Barro. ¿Qué tal la experiencia con ellos?

Yo soy el más veterano, entonces me tienen respeto, pero el jefe es Abdou. Esta es su ciudad y le llamamos alcalde (se ríe). Nos ha ayudado bastante a integrarnos, es muy buen chico, igual que Mus. Él [Barro] llegó más tarde, pero ha puesto mucho de su parte, son chicos que trabajan muy duro. Nunca había tenido la oportunidad de que fuésemos tres senegaleses en un vestuario, es la primera vez que me pasa, y más en la misma posición, que siempre hay más competitividad. Pero lo llevamos bien, estamos aquí para el equipo y para el bien del club.