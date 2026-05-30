Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
0-13 | El Marineda asegura el título de liga con una paliza al Traviesas
El Resa Cambre cae goleado ante el Berenguela
El Marineda Hockey ya festejó hace unas semanas el anhelado ascenso a la OK Liga Iberdrola, pero todavía le quedaba una tarea pendiente este curso: conquistar el título de la OK Plata Femenina. El equipo coruñés no especuló y amarró la primera posición en la penúltima jornada, la primera en la que dependió de sí mismo para hacerlo. Una goleada a domicilio contra el Traviesas de Vigo (0-13) sirvió para asegurar el puesto de honor.
No se relajaron ni dos minutos las jugadoras de Nelson Obelleiro. Efe Muñoz abrió la lata en apenas 90 segundos de partido y pronto firmó el segundo de sus cuatro tantos de la tarde. Celia Pinacho, Ale Martín y Alba Garrote redondearon el 0-6 que imperó en el entretiempo. El castigo se multiplicó en una segunda parte en la que Efe, Mar Franci, Pinacho y Constanza Urbina elevaron la renta hasta el 0-13 final.
Por su parte, el Resa Cambre cayó goleado (6-0) en su visita al Berenguela. Las naranjas pelearán en la última jornada por evitar el farolillo rojo.
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