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Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

0-13 | El Marineda asegura el título de liga con una paliza al Traviesas

El Resa Cambre cae goleado ante el Berenguela

Un partido del Marineda esta temporada.

Un partido del Marineda esta temporada. / Casteleiro

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Marineda Hockey ya festejó hace unas semanas el anhelado ascenso a la OK Liga Iberdrola, pero todavía le quedaba una tarea pendiente este curso: conquistar el título de la OK Plata Femenina. El equipo coruñés no especuló y amarró la primera posición en la penúltima jornada, la primera en la que dependió de sí mismo para hacerlo. Una goleada a domicilio contra el Traviesas de Vigo (0-13) sirvió para asegurar el puesto de honor.

No se relajaron ni dos minutos las jugadoras de Nelson Obelleiro. Efe Muñoz abrió la lata en apenas 90 segundos de partido y pronto firmó el segundo de sus cuatro tantos de la tarde. Celia Pinacho, Ale Martín y Alba Garrote redondearon el 0-6 que imperó en el entretiempo. El castigo se multiplicó en una segunda parte en la que Efe, Mar Franci, Pinacho y Constanza Urbina elevaron la renta hasta el 0-13 final.

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Por su parte, el Resa Cambre cayó goleado (6-0) en su visita al Berenguela. Las naranjas pelearán en la última jornada por evitar el farolillo rojo.

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