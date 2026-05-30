Polideportivo
Gonzalo Santa Cruz y Paula Otero brillan en la Cea do Deporte da Coruña
Más de mil personas participaron en la gala, que reconoció a las figuras y entidades más significativas de la ciudad y puso fin a la temporada de las escuelas deportivas municipales | Inés Rey: "El deporte sirve para derribar barreras"
Más de mil personas se dieron cita este viernes en una nueva edición de la Cea do Deporte da Coruña. El acto, organizado por el Concello de A Coruña en Expocoruña, reunió a las figuras destacadas del deporte en la ciudad, entre deportistas, instituciones y entidades, en una noche en la que se reconocieron sus logros. Simbolizó, también, el final de la temporada en las escuelas deportivas municipales.
"El deporte sirve para derribar barreras, y en este último año, clubes, deportistas y entidades derribaron muchas en esta ciudad llevando con orgullo el nombre de A Coruña", resaltó la alcaldesa, Inés Rey, en su intervención en el acto. La regidora fue la encargada de entregar los 15 reconocimientos de esta edición. Entre los galardones, los premios a deportistas destacados de la temporada 2025-26 recayeron en Gonzalo Santa Cruz, jugador de O Parrulo Ferrol, y la nadadora Paula Otero. Juan Copa, técnico del Liceo, recibió el premio al mejor entrenador. El Concello entregó un reconocimiento a la trayectoria deportiva de Luis Suárez Miramontes, primer balón de oro español, fallecido en 2023. También se premió a Manuel García Martínez, Parodi, por su dedicación al fútbol coruñés a lo largo de toda su vida.
Premios colectivos
Fue una velada en la que reconocer, también, los éxitos colectivos. El Deportivo y el Maristas Coruña recibieron los premios a los clubes destacados en la presente temporada, mientras que el Liceo se quedó con el galardón a la mejor entidad. El Club Voleibol Ciudad de A Coruña y el Marineda Hockey recibieron sus galardones de entidad destacada en este curso por su ascenso a Superliga 2 y OK Liga, respectivamente. El Victoria FC recibió el premio por su labor destacada en la promoción del deporte base y el Bolboretas A Coruña Dragon Boat, por su afán inclusivo.
La cita sirvió de cierre de la temporada de las escuelas deportivas municipales y, también, como momento de homenaje para dos de sus colaboradoras: María Dolores Pena y Carmen López. Ambas recibieron premios por su compañerismo, solidaridad, compromiso y trayectoria en el deporte coruñés.
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