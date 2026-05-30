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Jornada de ilusión y valores con el Trofeo Miguelito en el Coliseum

La gran cita del judo escolar en A Coruña celebra hoy su 38ª edición con la intención de resaltar el valor del deporte contra el acoso escolar

Participantes en el Trofeo Miguelito, el año pasado.

Participantes en el Trofeo Miguelito, el año pasado. / Casteleiro/Roller Agencia

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Veinte tatamis reciben esta mañana las alegrías, ilusiones y esfuerzos de miles de niños que participan en una nueva edición del Trofeo Miguelito. La gran cita del judo escolar coruñés, referente a nivel nacional e internacional, regresa un año más con una exhibición de técnicas, habilidad y, sobre todo, valores. Esta edición, la trigesimoctava, resalta el valor del deporte para ayudar a luchar contra el bullying y el acoso escolar.

Desde las 9.00 horas, miles de jóvenes judocas pasarán por el Coliseum de A Coruña en varias tandas para mostrar ante la atenta mirada de los jueces las técnicas que han aprendido y practicado a lo largo de las últimas semanas. Serán dos exhibiciones por cada pareja de deportistas, adaptadas a los diferentes niveles, según la edad y el grado del cinturón. Todos recibirán su calificación y la medalla que les acredita como el presente y el futuro de la disciplina.

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En las gradas, otros tantos miles de familiares y amigos pendientes de los progresos de los jóvenes judocas. Una jornada de deporte, valores e ilusión en una cita ya icónica del deporte coruñés.

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