Jornada de ilusión y valores con el Trofeo Miguelito en el Coliseum

Veinte tatamis reciben esta mañana las alegrías, ilusiones y esfuerzos de miles de niños que participan en una nueva edición del Trofeo Miguelito. La gran cita del judo escolar coruñés, referente a nivel nacional e internacional, regresa un año más con una exhibición de técnicas, habilidad y, sobre todo, valores. Esta edición, la trigesimoctava, resalta el valor del deporte para ayudar a luchar contra el bullying y el acoso escolar.

Desde las 9.00 horas, miles de jóvenes judocas pasarán por el Coliseum de A Coruña en varias tandas para mostrar ante la atenta mirada de los jueces las técnicas que han aprendido y practicado a lo largo de las últimas semanas. Serán dos exhibiciones por cada pareja de deportistas, adaptadas a los diferentes niveles, según la edad y el grado del cinturón. Todos recibirán su calificación y la medalla que les acredita como el presente y el futuro de la disciplina.

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En las gradas, otros tantos miles de familiares y amigos pendientes de los progresos de los jóvenes judocas. Una jornada de deporte, valores e ilusión en una cita ya icónica del deporte coruñés.