Ascenso a ACB
El Leyma Básquet Coruña se enfrentará al Palencia en la semifinal por el ascenso a la ACB
Fue uno de los pocos equipos que logró doblegar al conjunto de Carles Marco en la Liga regular
El Leyma Básquet Coruña se enfrentará en las semifinales por el ascenso a ACB ante el Palencia. El conjunto palentino tumbó a Fuenlabrada (76-51) en el quinto partido de la serie. Ha sido la única que ha necesitado de cinco encuentros para definirse, después de que los naranjas derrotasen a Menorca; Estudiantes y Oviedo completan la otra llave. La Final Four se celebrará en A Coruña la próxima semana, con los primeros encuentros el sábado seis de junio y la gran final, el domingo día 7.
A Coruña decidirá el acompañante del Obradoiro a la máxima categoría nacional. El Coliseum acogerá la final a cuatro equipos entre Leyma, Estudiantes, Oviedo y Palencia. Será a partido único y la última plaza de promoción se decidirá en dos duelos (semifinal y final).
El Leyma Básquet Coruña, que derrotó al Menorca en el cuarto encuentro tras haber vencido los dos primeros y tropezar el pasado domingo, se enfrentará al Palencia. Duelo con sabor a revancha ante uno de los tres equipos que ha logrado derrotar a los de Carles Marco en la liga regular. Fue en la jornada 25, con un doloroso 99-87 que, entonces, supuso la segunda derrota del equipo naranja. El próximo sábado a las 17.30 se volverán a ver las caras. A las 20.15 será la otra semifinal, ente Estudiantes y Oviedo.
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