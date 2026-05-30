El Leyma Básquet Coruña se enfrentará al Palencia en la semifinal por el ascenso a la ACB

El Leyma Básquet Coruña se enfrentará en las semifinales por el ascenso a ACB ante el Palencia. El conjunto palentino tumbó a Fuenlabrada (76-51) en el quinto partido de la serie. Ha sido la única que ha necesitado de cinco encuentros para definirse, después de que los naranjas derrotasen a Menorca; Estudiantes y Oviedo completan la otra llave. La Final Four se celebrará en A Coruña la próxima semana, con los primeros encuentros el sábado seis de junio y la gran final, el domingo día 7.

A Coruña decidirá el acompañante del Obradoiro a la máxima categoría nacional. El Coliseum acogerá la final a cuatro equipos entre Leyma, Estudiantes, Oviedo y Palencia. Será a partido único y la última plaza de promoción se decidirá en dos duelos (semifinal y final).

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El Leyma Básquet Coruña, que derrotó al Menorca en el cuarto encuentro tras haber vencido los dos primeros y tropezar el pasado domingo, se enfrentará al Palencia. Duelo con sabor a revancha ante uno de los tres equipos que ha logrado derrotar a los de Carles Marco en la liga regular. Fue en la jornada 25, con un doloroso 99-87 que, entonces, supuso la segunda derrota del equipo naranja. El próximo sábado a las 17.30 se volverán a ver las caras. A las 20.15 será la otra semifinal, ente Estudiantes y Oviedo.