Liceo-Calafell: Segundo asalto con la moral por las nubes

El seno del Liceo no ha dejado de repetir esta temporada que lo vital es llegar al final de curso inmerso en todas las batallas posibles. Cumplieron en la Copa del Rey en Sant Sadurní d'Anoia. Dieron una imagen más que digna en una Champions League de máxima exigencia. Y, en el play off de la OK Liga, no solo luce con orgullo la medalla del mejor equipo de la fase regular, sino que evidencia en cada encuentro que los éxitos no son fruto de la casualidad. Los colegiales reciben este domingo (12.00 horas) al Calafell en el Palacio de los Deportes de Riazor para disputar el segundo duelo de las semifinales.

El contundente 4-1 del primer encuentro, este viernes, eleva la moral de los pupilos de Juan Copa, que tienen altas aspiraciones. Saben agachar la cabeza cuando es debido y golpear cuando se presenta la mínima oportunidad. Serán aspectos clave para teñir de verdiblanco también el segundo asalto y preparar el terreno para sentenciar la eliminatoria, la próxima semana, en Cataluña.

Liceístas y calafellenses apenas disponen de menos de 48 horas para reponer fuerzas después del primer envite. Fue una oda de contundencia y voracidad. Diez minutos necesitaron los de Juan Copa, concentrando sus dianas en apenas cinco, para encarrilar el duelo. No le faltan argumentos al Liceo para creer en que la final y el título son factibles. Las dianas de Bruno Saavedra, que cada día que pasa da un paso más al frente, las aportaciones siempre certeras de Arnau Xaus o el desparpajo de Jacobo Copa son virtudes que solo suman a un panorama general en el que los referentes como Dava Torres, César Carballeira, Toni Pérez, Nil Cervera o Nuno Paiva siempre son las principales bazas ofensivas.

Revancha para el Calafell

El mayor peligro para el Liceo en este segundo round es, precisamente, un exceso de confianza que parece una quimera en un equipo bajo el mando de Juan Copa. El Calafell nunca es un rival sencillo y, tras el batacazo inicial, buscará este domingo en el Palacio un lavado de imagen que le permita salir con un triunfo o, al menos, unas sensaciones más positivas para aferrarse a sus opciones en los encuentros en los que jugará de local, la próxima semana. Martí Serra, buen conocedor de las porterías del Palacio, no será nunca un hueso fácil de roer para los goleadores colegiales. Conoce a la mayoría y querrá revancha para dejar a cero su red, como tantas veces hizo hasta el curso pasado.

Bruno Saavedra dispara a portería presionado por dos jugadores del Calafell. / Carlos Pardellas

El conjunto que entrena Guillem Cabestany no quiere sentirse arrollado como en la primera parte del duelo inaugural de la serie. Saben que, para ello, tendrán la difícil misión de elevar sus prestaciones ofensivas. No lo tendrán sencillo para batir a un Blai Roca que se crece en los momentos más tensos y que no muestra dudas ante las acometidas más intensas de los atacantes rivales. El meta colegial ya fue un pilar que sostuvo la solvente victoria de este viernes y tendrá que volver a hacer gala de sus reflejos para aunar esfuerzos con el resto de sus compañeros en la pista.

Con el primer punto ya en el bolsillo, sumar el segundo y conservar el factor pista es esencial para viajar a Calafell con opciones de sentenciar la eliminatoria. Con ambición, ganas y mimbres, el Liceo sabe que tiene capacidad para llegar a dónde quiera en este final de temporada.

El Barça golpea primero

En el otro lado del cuadro, el Barça dio su primer paso hacia la final. Derrotó 4-1 al Igualada en el primer encuentro de la serie gracias a un doblete de Ignacio Alabart. El coruñés abrió la lata poco antes del descanso en un duelo que se mantuvo parejo, entre los dos máximos rivales del Liceo en la fase regular.

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Alabart volvió a emerger en la segunda parte para transformar una falta directa y abrir brecha en el marcador. Sergi Llorca y Marc Grau ampliaron todavía más la renta y Biel Llanes solo pudo marcar el gol del honor para los arlequinados. Este lunes (19.00 horas) disputan su segundo encuentro en el Palau Blaugrana.