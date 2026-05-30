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El Reus evita el doblete de finales nacionales del Compañía de María

El infantil disputa este domingo la final del Campeonato de España infantil en contra el Riudebitlles en Monte Alto | El junior cae ante los rojinegros en las semifinales en Vilaseca

RAC

A Coruña

El Compañía de María aspira este domingo a ser campeón de España en la categoría infantil. El equipo coruñés, que ejerce de anfitrión de la fase final nacional en Monte Alto, consiguió el billete a la final tras ser segundo en la fase de grupos y vencer (0-1) al Voltregà en semifinales. Se medirá hoy (13.30 horas) en la final al Riudebitlles.

Menos suerte tuvieron sus compañeros de categoría junior en el Campeonato de España en Vilaseca (Tarragona). Los de Riazor pasaron como segundos de su grupo al empatar contra Alcobendas y Caldes, pero perdieron 5-0 contra el Reus en semifinales y se quedaron a las puertas de la lucha por el oro. Firmaron un primer tiempo muy igualado, pero los rojinegros olieron la sangre tras el descanso.

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