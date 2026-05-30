Os Rosales, última cita de Coruña Corre antes del parón veraniego

El circuito de carreras populares Coruña Corre supera este fin de semana el ecuador de la temporada 2026. Hoy se celebra la cita de Os Rosales, la cuarta en el calendario de este año y la última antes del parón veraniego, que dejará en suspenso las pruebas del atletismo coruñés hasta mediados de septiembre.

Os Rosales aparece un año más en el calendario de competición como una prueba exigente por sus cambios de elevación, pero también como una motivación especial para los más de 1.300 atletas inscritos para esta edición. La cita arranca hoy a las 10.00 horas, con el pistoletazo de salida para la carrera de categoría absoluta. La salida y la meta están situadas en el paseo marítimo, en la avenida Fernando Suárez García, frente al Polideportivo municipal del barrio.

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Tendrán que cubrir un recorrido de 5,9 kilómetros, circunvalando la zona por las calles Simón Bolívar, Emilio González López y Alcalde Alfredo Suárez Ferrín. La ruta prosigue hacia O Portiño, para regresar hacia la línea de meta bordeando el litoral. A partir de las 11.15 horas arrancarán de forma escalonada las pruebas para categorías inferiores.