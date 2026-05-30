La ruta del Leyma Coruña en la 'final four' hacia la Liga ACB: Ilusión, deber y viejos conocidos

El Palencia en semifinales y el Estudiantes o el Oviedo en la final. En Leyma Coruña ya sabe qué dos partidos tiene que ganar el próximo fin de semana bajo los focos del Coliseum para sellar su regreso a la Liga ACB. No será fácil para ninguno de los cuatro contendientes. Ni siquiera para los pupilos de Carles Marco. Pese a ejercer de anfitriones, se miden a viejos conocidos y rivales que ya le pusieron las cosas muy difíciles en los duelos de la fase regular. Con el calor de la marea naranja y el factor cancha a favor, aunque sea una sede neutral, los naranjas intentarán hacer las delicias en casa para volver a la máxima categoría

No habrá regreso a la élite, y ni tan siquiera final el domingo 7 de junio, si el Leyma Coruña no se impone en el duelo clave de semifinales contra el Palencia. Es un partido entre el segundo y el tercer clasificado de la liga regular. Los coruñeses, que marcharon líderes durante casi toda la temporada, dejaron de ser los únicos que dependían de sí mismos para ascender de forma directa el día que ofrecieron su peor versión en la pista del equipo palentino. Aquel 99-87, maquillado en el último cuarto, hizo zozobrar ligeramente la nave naranja, que no pudo llegar al puerto deseado y busca en el Coliseum, un pantalán alternativo para desembarcar, de nuevo, en la ACB.

Un Palencia resiliente

Frente a la iniciativa del Leyma estará en este primer duelo un Palencia que también cató hace dos temporadas la máxima categoría y que aspira a regresar a ella en su segundo intento. Los de Natxo Lezcano cuentan en sus filas con un exnaranja de dulce. Ingus Jakovics ha encontrado en el equipo palentino la versión que le convirtió en un pilar del ascenso del Leyma en 2024 y que no pudo demostrar en la élite.

Por sus manos pasaron muchas de las papeletas de su equipo para meterse en la final four. Carles Marco, que ya estuvo a punto de festejar un ascenso como técnico del equipo castellano-leonés, ya advirtió durante la serie contra el Menorca que no hay rival fácil en un play off de ascenso. Lo saben bien en Palencia. A pesar de arrollar a Fuenlabrada en el primer encuentro y ganar con solidez el segundo, perdió los dos siguientes duelos en el Fernando Martín y se encomendó al desempate final El 76-51 de este viernes les otorgó la última plaza en la final a cuatro. Gastaron más energía que el resto, pero también llegarán con más euforia

Entre la ilusión y el deber

Si el Leyma Coruña supera el primer escollo, algo que no será sencillo, tendrá que oponer sus deseos a la ilusión del Oviedo o al deber del Estudiantes. El equipo madrileño, que transita por su quinta temporada lejos de la máxima categoría, nunca pierde su condición de favorito al ascenso. Se dejó ir en la fase regular, con un balance de 20-12, pero su versión en las últimas semanas le convierte en un rival temible. En la primera vuelta, los naranjas remontaron en Magariños con una reacción impensable. En la segunda, lastrados por las bajas, los del Ramiro de Maeztu no dieron la cara en el Coliseum (105-82).

Ilimane Diop se cuelga del aro en el duelo de fase regular contra el Estudiantes en el Coliseum. / Carlos Pardellas

Los ovetenses, que también rozaron el ascenso hace unos años con Carles Marco en el banquillo de Pumarín, llegarán al Coliseum con una ilusión similar a la que acompañaba al Leyma antes de tocar la gloria en 2024. Parham, Townes y compañía ya le dieron guerra a los naranjas. Y lo volverán a hacer si el camino hacia la élite pasa entre Asturias y A Coruña.