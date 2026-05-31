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Abdelaziz Fatihi y Noa Mirantes, los más rápidos en Os Rosales

Jorge Sieira, Alejandro Serrano, Vanessa Hervada e Inés Papín completaron los podios en una cita con más de 1.300 participantes

Noa Mirantes, ganadora del Coruña Corre en Os Rosales 2026.

Noa Mirantes, ganadora del Coruña Corre en Os Rosales 2026. / LOC

Sara Gallego

A Coruña

Punto y seguido para el Coruña Corre en Os Rosales. La prueba de este domingo, la última antes del parón veraniego, culminó a los pies del pabellón del barrio con Abdelaziz Fatihi y Noa Mirantes como los grandes triunfadores de la mañana. Más de 1.300 corredores completaron los casi seis kilómetros de un trayecto que combinó adoquín y asfalto.

Fatihi cruzó la meta en un tiempo de 20:05 minutos, aunque la verdadera batalla de la carrera masculina estuvo justo detrás, en la pelea por el segundo puesto entre Jorge Sieira (20:22) y Alejandro Serrano (20:23). En la cita femenina, Mirantes completó el recorrido en 23:44 y estuvo acompañada de Vanessa Hervada (24:32) e Inés Papín (24:42) en lo más alto. El circuito vuelve en septiembre con la Vuelta a Oza.

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