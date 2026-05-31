Atletismo
Abdelaziz Fatihi y Noa Mirantes, los más rápidos en Os Rosales
Jorge Sieira, Alejandro Serrano, Vanessa Hervada e Inés Papín completaron los podios en una cita con más de 1.300 participantes
Punto y seguido para el Coruña Corre en Os Rosales. La prueba de este domingo, la última antes del parón veraniego, culminó a los pies del pabellón del barrio con Abdelaziz Fatihi y Noa Mirantes como los grandes triunfadores de la mañana. Más de 1.300 corredores completaron los casi seis kilómetros de un trayecto que combinó adoquín y asfalto.
Fatihi cruzó la meta en un tiempo de 20:05 minutos, aunque la verdadera batalla de la carrera masculina estuvo justo detrás, en la pelea por el segundo puesto entre Jorge Sieira (20:22) y Alejandro Serrano (20:23). En la cita femenina, Mirantes completó el recorrido en 23:44 y estuvo acompañada de Vanessa Hervada (24:32) e Inés Papín (24:42) en lo más alto. El circuito vuelve en septiembre con la Vuelta a Oza.
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