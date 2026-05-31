El infantil de Compañía de María cae sobre la hora en la final del Campeonato de España

La moneda del Compañía de María infantil salió cruz. El cuadro coruñés cayó en la final del Campeonato de España de su categoría celebrado este fin de semana en A Coruña y se quedó a las puertas de tocar la medalla de oro frente al Riudebitlles (2-1). Los catalanes anotaron primero, a los diez minutos del acto inicial, y obligaron a los coruñeses a sacar el carácter. Alentados por un pabellón que remó a favor, logró el empate por medio de Julen Couto en la segunda mitad, pero su esfuerzo se quedó sin frutos cuando Ignasi Català rubricó el 2-1 en los instantes finales.

En categoría júnior, Compañía se desquitó de su derrota contra el Reus en semifinales y se impuso al Ordes por 0-2 en la pugna por la tercera posición.