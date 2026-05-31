Judo
Nuevo éxito del Trofeo Miguelito en un Coliseum abarrotado
Más de 15.000 personas pisaron el Coliseum en la mañana del domingo con motivo de la 38ª edición del Trofeo Miguelito. Entre deportistas (unos 3.000), equipos técnicos y público, la jornada volvió a presumir de ser una de las grandes citas del judo base en Galicia, así como un clásico en el calendario del deporte coruñés. Enfocado en la lucha contra el acoso escolar en 2026, el torneo destaca por su carácter formativo e inclusivo, con una competición adaptada para judocas con diversidad funcional. «Es un orgullo que competiciones como esta innoven año tras año, buscando lo mejor para las personas que participan en ella. Me llena de orgullo que el nuestro sea el municipio gallego que más apoya al judo», indicó la alcaldesa, Inés Rey.
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