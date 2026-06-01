Bronce para el Marina Coruña en el Campeonato de España de snipe

Chuny Bermúdez de Castro y Pichis Pardo, de Marina Coruña, se quedaron a las puertas del título de campeones de España de la clase snipe. El dúo del club coruñés se quedó con la medalla de bronce en la cita nacional, que se disputó este fin de semana en las aguas de la ría de Vigo. Mantuvieron con su barco, el Toro Rosso, un intenso pulso en la pugna por la victoria con Alfredo González y Cristian Sánchez, los representantes del Real Club Náutico de Arrecife, que se aseguraron este domingo la primera posición.

Fueron tres jornadas de regatas en aguas gallegas, pero el orden de los puestos del cuadro de honor quedó en suspenso hasta el final. La embarcación del Marina Coruña fue la segunda en la categoría absoluta, pero no el podio final. Manu Hens y Alexandre Tinoco, del Club Marítimo de Mahón, se impuso en la categoría máster y fue segundo en la general.