Vela
Bronce para el Marina Coruña en el Campeonato de España de snipe
Chuny Bermúdez de Castro y Pichis Pardo pelearon por el triunfo con el 'Toro Rosso' | El Real Club Naútico de Arrecife y el Club Marítimo de Mahón completaron el podio
Chuny Bermúdez de Castro y Pichis Pardo, de Marina Coruña, se quedaron a las puertas del título de campeones de España de la clase snipe. El dúo del club coruñés se quedó con la medalla de bronce en la cita nacional, que se disputó este fin de semana en las aguas de la ría de Vigo. Mantuvieron con su barco, el Toro Rosso, un intenso pulso en la pugna por la victoria con Alfredo González y Cristian Sánchez, los representantes del Real Club Náutico de Arrecife, que se aseguraron este domingo la primera posición.
Fueron tres jornadas de regatas en aguas gallegas, pero el orden de los puestos del cuadro de honor quedó en suspenso hasta el final. La embarcación del Marina Coruña fue la segunda en la categoría absoluta, pero no el podio final. Manu Hens y Alexandre Tinoco, del Club Marítimo de Mahón, se impuso en la categoría máster y fue segundo en la general.
- Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
- Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
- El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
- El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
- 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
- 85-82 | Jalen Cone anula la proeza del Leyma Coruña en Menorca
- 3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga
- El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'