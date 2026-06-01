El Club Esgrima Atlántico hace historia al coronarse campeón de España absoluto de florete

El Club Esgrima Atlántico firmó el pasado fin de semana una página de oro en el deporte gallego, después de que su equipo de florete masculino se proclamase campeón de España absoluto por primera vez en la historia de la esgrima autonómica.

La competición colectiva reunió a los mejores tiradores y clubes del país en la máxima categoría. La escuadra coruñesa se impuso en la final al hasta entonces vigente campeón, el Club Cardenal Cisneros, en un ajustado 45-43. El grupo formado por Germán Ferreiro, Duarte Menezes, Jorge Permuy e Ignacio Breteau hizo historia, al ser el primer combinado de Galicia en obtener una medalla de oro en un Campeonato de España sénior. Este triunfo consolida al Esgrima Atlántico como uno de los cuadros punteros del panorama nacional en la actualidad.

El título grupal no fue la única alegría del club en el Campeonato de España. Ignacio Breteau también demostró su excelente nivel competitivo en el torneo individual, donde conquistó la medalla de bronce y subió al podio junto a los mejores floretistas del país.

Culminación a diez años de proyecto

Este éxito en la categoría absoluta es el reflejo de más de una década de formación y trabajo en la base. El título sénior se une al gran palmarés de la entidad en la presente temporada, en la que suma un Campeonato de España Júnior por equipos, dos medallas de plata Sub 23 por equipos e individual (Sam Kim) y un bronce en el Campeonato de España Infantil femenino (Misaki Okada).